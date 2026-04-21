নরসিংদীতে পৃথক স্থানে দুটি মরদেহ উদ্ধার

নরসিংদীতে পৃথক স্থান থেকে দুই ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২০ এপ্রিল) দিবাগত রাতে এসব ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তিদের স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, নরসিংদী-মদনগঞ্জ সড়কের ৫ নম্বর ব্রিজ এলাকায় দুর্বৃত্তদের হামলায় মুজিবুর রহমান (৫৫) নামের এক ব্যক্তি নিহত হন। তিনি মাধবদী থানার নূরালাপুর ইউনিয়নের বিরামপুর এলাকার মৃত তারা মিয়ার ছেলে এবং মাধবদী পৌরসভার কালীবাড়ি এলাকার একটি টেক্সটাইল মিলের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন।
নিহত ব্যক্তির পরিবার জানায়, কাজের প্রয়োজনে তিনি প্রায়ই নরসিংদী যাতায়াত করতেন। ধারণা করা হচ্ছে, রোববার সন্ধ্যায় কাজ শেষে মাধবদীতে ফেরার পথে দুর্বৃত্তরা তাঁকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে এবং তাঁর মোবাইল ফোন ও সোনার আংটি ছিনিয়ে নেয়। পরে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় হানিফ নামের এক সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক তাঁকে নরসিংদী সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
নরসিংদী মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম আল-মামুন বলেন, রাত ১০টার দিকে এক অটোরিকশাচালক আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে রেখে যান। নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অপর দিকে একই রাতে রায়পুরা উপজেলার অলিপুরা এলাকা থেকে অজ্ঞাত এক যুবকের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে তাঁর পরিচয় শনাক্ত করা হয়। নিহত ব্যক্তির নাম মমিন মিয়া (৩০)। তিনি রায়পুরা উপজেলার শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া চিলাহাটি গ্রামের বাসিন্দা।
রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবর রহমান জানান, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। হত্যার কারণ এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিস্তারিত জানা যাবে।
নিহত ব্যক্তিদের একজন রবিউল আলমের বাবা জানান, সোমবার রাতে ভাত খাওয়ার সময় একটি ফোনকল পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যান তাঁর ছেলে। এর পর থেকে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরদিন সকালে কয়েকজন শিশু পাহাড়ে তিনজনের মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ছেলের মরদেহ শনাক্ত করেন এবং পুলিশকে জানান।৯ মিনিট আগে
দুই প্রতিষ্ঠানের টেন্ডার সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের জেরে রাজধানীর মহাখালীতে জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের উপপরিচালককে ছুরিকাঘাতের ঘটনাটি ঘটে বলে জানিয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)। ২০ হাজার টাকায় ভাড়াটে সন্ত্রাসীদের দিয়ে এ হামলা করা হয়। এ ঘটনায় আজ মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন১৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে রেললাইনে কাজ করার সময় ট্রেনের নিচে কাটা পড়ে মো. রফিকুল ইসলাম (৫৫) নামের এক রেলওয়ে শ্রমিক নিহত হয়েছেন।১৯ মিনিট আগে
বান্দরবানের রোয়াংছড়ি উপজেলায় অগ্নিকাণ্ডে গরুর খামারসহ পাঁচটি দোকান আগুনে পুড়ে গেছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার ৩ নম্বর আলেক্ষ্যং ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়াগয়পাড়া রোয়াংছড়ি পুরাতন বাসস্টেশন এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এতে বসতঘর, পাঁচটি দোকানসহ গবাদিপশুর খামার পুড়ে যায়।২৮ মিনিট আগে