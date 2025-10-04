‘চাঁদা তোলার সময়’ আটক ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীতে অটোরিকশার চালকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে আটক দুই ব্যক্তিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ সময় ঘটনাস্থলে থাকা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের ওপর হামলা চালানো হয়।
আনোয়ার হোসেনকে আহত অবস্থায় প্রথমে নরসিংদী সদর হাসপাতালে, পরে ঢাকার রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয় বলে জানা গেছে।
পৌর শহরের আরশীনগর মোড়ে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, আজ সকালে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে আট পুলিশ সদস্য সদর উপজেলার বীরপুর এলাকায় এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধারের জন্য যান। সেখান থেকে ফেরার পথে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তাঁরা আরশীনগর মোড়ে সিএনজি ও ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা থেকে চাঁদা তুলতে দেখেন। এ সময় পুলিশ দুজনকে হাতেনাতে আটক করলে পেছন থেকে চাঁদা আদায়কারীসহ ৪০-৫০ জন সংঘবদ্ধভাবে হামলা চালায়।
নরসিংদী সদর হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) ফরিদা গুলশানা কবির বলেন, ‘অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন আমাদের হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছেন। তাঁর ঘাড়ে, পায়ে রক্ত জমে গেছে। আমরা কয়েকটি পরীক্ষা দিয়েছি এবং তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।’
এদিকে অটোরিকশা স্ট্যান্ডের ইজারাদার আলমগীর হোসেন বলেন, ‘পুলিশের ওপর হামলার কোনো ঘটনা ঘটেনি। পৌরসভার নিয়মনীতি ও বৈধ ইজারার শর্ত মেনে টাকা তোলার সময় পুলিশ বাধা দেয়। এ সময় তাঁদের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কির ঘটনা ঘটেছে বলে শুনতে পেরেছি।’
আহত অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘চাঁদা আদায় বন্ধে আমি সোচ্চার থাকায় ক্ষোভ থেকেই শুধু আমার ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। সেটা হামলার ধরন থেকে বুঝতে পেরেছি। এ সময় অন্য কোনো পুলিশ সদস্যের ওপর হামলা হয়নি। সবার ওপর হামলা করার মতো বড় কোনো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হয়নি।’
নরসিংদীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মো. কলিমুল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এটা তেমন কিছু না। পুলিশ ওই দিক দিয়ে যাচ্ছিল। এ সময় দুই ব্যক্তি রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে টোল আদায় করছিলেন। তখন তাঁদের সঙ্গে কথা বলার একপর্যায়ে ৩০-৪০ লোক এসে ওই দুজনকে নিয়ে গেছেন। এ সময় তাঁকে (আনোয়ার হোসেন) ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তার ওপর পড়ে যান। হামলা না, তাঁর কাছ থেকে ওদের (আটক দুজন) ছিনিয়ে নেওয়ার সময় একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছে। এ ঘটনায় আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি।’
