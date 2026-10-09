দৌড়বিদদের অনুপ্রেরণা ৭৪ বছরের খবির উদ্দিন

নরসিংদীর রায়পুরায় ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন ৭৪ বছর বয়সী খবির উদ্দিন খান। গোপালগঞ্জের সন্তান ও সোয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান তিনি। বয়সকে হার মানিয়ে ৪২ কিলোমিটার দৌড় সফলভাবে শেষ করেন তিনি। তাঁর মতে, দৌড়ালে স্বাস্থ্য ও মন ভালো থাকে, কাজেও মনোযোগ বাড়ে।
রায়পুরা ম্যারাথনের আয়োজক ও রানার্স কমিউনিটির পরিচালক সবুজ শিকদার বলেন, ‘ম্যারাথনে খবির উদ্দিন খানের অংশগ্রহণ আমাদের সবার জন্য অনুপ্রেরণা।’
আজ শুক্রবার ভোরে নরসিংদীর রায়পুরায় অনুষ্ঠিত ‘রায়পুরা ম্যারাথন ২০২৬’-এ অংশ নেন খবির উদ্দিন খান। উপজেলা প্রশাসন ও রায়পুরা রানার্স কমিউনিটির যৌথ আয়োজনে অনুষ্ঠিত এই ম্যারাথনে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রায় এক হাজার দৌড়বিদ অংশ নেন। তাঁদের সঙ্গে ৪২ কিলোমিটারের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে নিজের সক্ষমতার প্রমাণ দেন তিনি।
আয়োজক কমিটি সূত্রে জানা গেছে, চারটি ক্যাটাগরিতে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ৪২ কিলোমিটারে ২৭০ জন, ২৫ কিলোমিটারে ২০০ জন, ১০ কিলোমিটারে ৪০০ জন এবং শিশুদের এক কিলোমিটার দৌড়ে ১৩০ জন অংশ নেন। সব মিলিয়ে এক হাজার নারী-পুরুষ ও শিশু এই আয়োজনে যুক্ত হন।
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