Ajker Patrika
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নরসিংদী

রায়পুরায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ যুবক আটক

রায়পুরা (নরসিংদী)প্রতিনিধি
রায়পুরায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ যুবক আটক
নরসিংদীর রায়পুরায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ মো. সাব্বির হোসেন নামের যুবককে আটক করেছে পুলিশ। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর রায়পুরায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জামসহ মো. সাব্বির হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে উপজেলার চর মধূয়া ইউনিয়নের সমীবাদ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। পরে তাঁর হেফাজতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির বিভিন্ন সরঞ্জাম, ফায়ার করা শটগানের কার্তুজ ও একটি পুরোনো স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার বিকেল ৪টায় রায়পুরা থানা প্রাঙ্গণে এক সংবাদ সম্মেলনে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সহকারী পুলিশ সুপার বাইজীদ বিন মনসুর।

আটক সাব্বির হোসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি (মোল্লাবাড়ী) এলাকার মো. হেলাল মিয়ার ছেলে। তিনি বর্তমানে রায়পুরার সমীবাদ এলাকায় মামার বাড়িতে থাকতেন বলে জানা গেছে।

বাইজীদ বিন মনসুর বলেন, গতকাল রাতে সমীবাদ বাজার এলাকায় একদল সন্ত্রাসী অবৈধ অস্ত্রসহ অবস্থান করছে এবং তাদের পাহারায় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কাজ চলছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালায় পুলিশ। স্থানীয়দের সহযোগিতায় সমীবাদ বাজার থেকে সাব্বিরকে আটক করা হয়। পরে তাঁর হেফাজতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির ২৬ ইঞ্চি লম্বা একটি লোহার পাইপ, ৬ ও ৩ ইঞ্চি লম্বা দুটি লোহার পাইপ, ৯ ইঞ্চি লম্বা একটি চ্যাপ্টা লোহার পাইপ, বিভিন্ন মাপের চারটি লোহার স্প্রিং, তিনটি হেক্সো ব্লেড, দুটি লোহার পাত, বিভিন্ন আকৃতির ১৭টি লোহার টুকরা, ড্রিল মেশিনের ছয়টি মাথা, ট্রিগার সদৃশ দুটি লোহার অংশ, ফায়ার করা শটগানের কার্তুজ এবং একটি পুরোনো স্মার্টফোন উদ্ধার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান সহকারী পুলিশ সুপার।

বিষয়:

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