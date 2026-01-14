মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখায় ২ ফার্মেসি মালিককে জরিমানা

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর রায়পুরায় ফার্মেসিতে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ রাখার দায়ে দুটি ফার্মেসির মালিককে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-সংলগ্ন তুলাতুলি এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মুনমুন পাল।
অভিযানে রায়পুরা থানা-পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সার্বিক সহায়তা দেন।
অভিযানে বিভিন্ন ধরনের মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ জব্দ করা হয়। এ সময় পৃথক দুটি মামলায় মোট ৭ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
সহকারী কমিশনার মুনমুন পাল জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং নিরাপদ ওষুধ সরবরাহ বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
