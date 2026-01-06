নরসিংদীতে মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর পলাশে মনি চক্রবর্তী (৪০) নামের এক মুদি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। আজ মঙ্গলবার সকালে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ।
এর আগে গতকাল সোমবার (৫ জানুয়ারি) রাতে উপজেলার চরসিন্দুর বাজার এলাকায় এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত মনি চক্রবর্তী পার্শ্ববর্তী শিবপুর উপজেলার সাধারচর ইউনিয়নের মৃত মদন ঠাকুরের ছেলে। তিনি চরসিন্দুর বাজারে মুদিদোকান চালাতেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফেরার পথে দেশীয় অস্ত্র দিয়ে মনি চক্রবর্তীকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর আহত করে দুর্বৃত্তরা। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে পলাশ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর থেকে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।
পলাশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহেদ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নরসিংদী সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
