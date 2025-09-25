ঘোড়াশালে সাবস্টেশনে আগুন, বিদ্যুৎহীন দুই উপজেলা

নরসিংদী প্রতিনিধি
নরসিংদীর ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি সাবস্টেশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে স্টেশনের ১৩২/৩৩ কেভির একটি ট্রান্সফরমার পুড়ে যায়। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৪টার দিকে এই আগুনের ঘটনা ঘটে।
আগুন লাগার পর বিদ্যুৎকেন্দ্রজুড়ে আতঙ্ক দেখা দেয়। পরে খবর পেয়ে পলাশ ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে আগুনে ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে পলাশ ও কালীগঞ্জ উপজেলায়। পরে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টা পর বিকল্প উপায়ে পলাশ লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।
ঘোড়াশাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান প্রকৌশলী এনামুল হক জানান, ভোর ৪টার দিকে হঠাৎ বিদ্যুৎকেন্দ্রের সাবস্টেশনের জাতীয় গ্রিডের একটি ট্রান্সফরমারে আগুন লেগে যায়। পরে ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে কী কারণে এই আগুনের ঘটনা, তা এখনো জানা যায়নি। শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।
