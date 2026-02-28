Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীতে কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার হোতা নুরা ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন

গাজীপুর প্রতিনিধি
নরসিংদীতে কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার হোতা নুরা ভারতে পালানোর চেষ্টা করছিলেন
নরসিংদীতে কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার মূল আসামি নুরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নরসিংদীর মাধবদীতে কিশোরীকে ধর্ষণ ও বাবার সামনে থেকে তুলে নিয়ে হত্যার ঘটনার মূল আসামি নুরা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত পারেননি। নরসিংদী থেকে গাজীপুর হয়ে দিনাজপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালানোর চেষ্টার সময় গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তা এলাকা থেকে তিনি গ্রেপ্তার হন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নুরা পুলিশকে এ তথ্য জানিয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে।

নরসিংদীর ওই ঘটনায় দায়ের মামলায় নয়জন আসামির মধ্যে এ পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে মামলার পরপরই প্রথম দিন পুলিশ ঘটনার বিষয়ে সালিসকারী এক বিএনপি নেতা, তাঁর ছেলেসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরপর গত শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় নুরাসহ দুজনকে।

আজ শনিবার নুরাসহ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১০ দিনের রিমান্ড আবেদন করে আদালতে হাজির করা হয়। আদালত আগামীকাল রোববার রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

নরসিংদী জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুজন চন্দ্র সরকার বলেন, ‘আমরা ১০ দিনের রিমান্ড আবেদনসহ আসামিদের আদালতে হাজির করি। আদালত রোববার রিমান্ড শুনানির দিন ঠিক করে আসামিদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।’

নরসিংদীতে কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে তুলে নিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৪নরসিংদীতে কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে তুলে নিয়ে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৪

এর আগে নরসিংদী জেলা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ শুক্রবার রাতে গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তা এলাকা থেকে নুরাকে গ্রেপ্তার করে। একই সময় মামলার আরেক আসামি হযরত আলীকে ময়মনসিংহের গৌরীপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

সালিস করা বিএনপি নেতা ও মূল আসামিসহ গ্রেপ্তার ৭সালিস করা বিএনপি নেতা ও মূল আসামিসহ গ্রেপ্তার ৭

পুলিশের একটি সূত্র বলেছে, গ্রেপ্তারের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে নুরা পুলিশের কাছে অপরাধ স্বীকার করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বলেছেন, হত্যাকাণ্ডের পর তিনি নরসিংদীর পাঁচদোনা এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে লুকিয়ে ছিলেন। ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করলে তিনি ভারতে পালানোর সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্য তিনি নরসিংদী থেকে গাজীপুর হয়ে দিনাজপুর সীমান্ত দিয়ে ভারতে পালাতে রওনা হন। পথে পুলিশ তাঁকে গাজীপুরের মাওনা চৌরাস্তা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে।

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীর মাধবদীতে ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় বাবার সামনে থেকে ওই কিশোরীকে অপহরণ করে গত বুধবার রাতে কোনো একসময় হত্যা করেন নুরা ও তাঁর সহযোগীরা। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালে একটি সরিষাখেত থেকে কিশোরীর লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এ ঘটনায় নিহতের মা নুরাসহ নয়জনের বিরুদ্ধে মাধবদী থানায় মামলা করেছেন।

ধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে তুলে নিয়ে হত্যাধর্ষণের বিচার চাওয়ায় কিশোরীকে বাবার কাছ থেকে তুলে নিয়ে হত্যা

বিষয়:

হত্যাকাণ্ডনরসিংদীধর্ষণকিশোরীঅপরাধহত্যানরসিংদী সদররিমান্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

মুন্সিগঞ্জে অধিক মূল্যে সয়াবিন তেল বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মুন্সিগঞ্জে অধিক মূল্যে সয়াবিন তেল বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে জরিমানা

বরিশালে আদালত বর্জন স্থগিত

বরিশালে আদালত বর্জন স্থগিত

গুরুদাসপুরে চাঁদা দাবির অভিযোগে যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

গুরুদাসপুরে চাঁদা দাবির অভিযোগে যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

মশকনিধনে ডিএসসিসির ১০ দিনের ‘ক্রাশ প্রোগ্রাম’

মশকনিধনে ডিএসসিসির ১০ দিনের ‘ক্রাশ প্রোগ্রাম’