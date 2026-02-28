আমরা কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিইনি, দেবও না: মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব ও স্থানীয় সরকারমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘যারা দুর্নীতি করবে তাদের দেখার জন্য তো দুদক আছে, তারা দেখবেন। আমরা কখনো দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিইনি, দেবও না।’
আজ শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে জেলার সব সরকারি অফিসপ্রধানদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টাদের দুর্নীতি নিয়ে ইদানীং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি হচ্ছে, বিএনপি সরকার এটাকে কীভাবে দেখছে—সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, এই বিষয়গুলোতে সময় নষ্ট না করে আমাদের সময় দেওয়া উচিত ভবিষ্যতের জন্য। আমরা কত দ্রুত সামনের দিকে এগোতে পারব, দেশটাকে কী করে সত্যিকার অর্থে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত করতে পারব এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে পারব, সে বিষয়গুলোতে আমাদের নজর দেওয়া উচিত।’
ঠাকুরগাঁওয়ে মেডিকেল কলেজ স্থাপন প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘ইতিমধ্যে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য একটি টিম এসেছে। তারা জমি দেখে আজকেই নির্ধারণ করবেন। তারা আশা করছেন যে ২০২৭ সালের মধ্যে এখানে ছাত্র ভর্তি শুরু করা যাবে। এটি ঠাকুরগাঁওয়ের জন্য নিঃসন্দেহে খুবই ভালো খবর।’
মতবিনিময় সভার অন্যান্য গুরুত্ব বিষয় সম্পর্কে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী বলেন, ‘আজকের সভায় আমরা সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছি মাদক নিয়ন্ত্রণের ওপর। আমরা আশা করি, এসপি সাহেবের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে আজ থেকেই এর কার্যক্রম শুরু হবে। এরপর আমরা জোর দিয়েছি, আমাদের হাসপাতালের সেবা উন্নত করার ওপর।’
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরের নিজ বাড়ি থেকে শামসুন্নাহার রুমা (৪৫) নামে এক স্কুলশিক্ষকের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলের দিকে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পশ্চিম পাশের গোবিন্দপুর (পুরাতন বন্দর) এলাকা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।১০ মিনিট আগে
সারা দেশে বিভিন্ন স্থানে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা ছাত্র ফেডারেশন। আজ শনিবার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ শহরের চাষাঢ়া কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন দলটির নেতা-কর্মীরা।১৭ মিনিট আগে
অবৈধ দখল ও স্থাপনায় সংকুচিত হয়ে পড়া নরসুন্দা নদীকে বাঁচাতে কঠোর অবস্থানের ঘোষণা দিয়েছেন কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর) আসনের সংসদ সদস্য মাজহারুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, নরসুন্দা কিশোরগঞ্জের প্রাণ। এই প্রাণকে বাঁচাতে কোনো আপস হবে না।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহীতে এমদাদ হোসেন নামের সাবেক এক ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে কলেজের জমি দখল করে দুটি দোকানঘর নির্মাণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা সরকারি ডিগ্রি কলেজের জমি দখলের অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। এ নিয়ে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. সাইদ আলী আজ শনিবার দুপুরে তাঁর কার্যালয়ে সংবাদ....১ ঘণ্টা আগে