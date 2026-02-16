সোনারগাঁয়ে দুর্বৃত্তের হাতে যুবক নিহত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুর্বৃত্তের হামলায় আবু নাঈম (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে বারদী ইউনিয়নের পরমেশ্বরদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আবু নাঈম উপজেলার নোয়াগাঁও ইউনিয়নের পরমেশ্বরদী গ্রামের মৃত আব্দুল হেকিমের ছোট ছেলে। তিনি পেশায় রাজমিস্ত্রি ছিলেন। পাশাপাশি এলাকায় একটি সমবায় সমিতিও পরিচালনা করতেন।
স্থানীয়রা জানান, রাত ৮টার দিকে পরমেশ্বরদী এলাকায় সরিষাখেতে এক যুবককে বস্তাবন্দী গুরুতর আহত অবস্থায় খুঁজে পান তাঁরা। পরে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মৃত্যু হয়। ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং হত্যার কারণ উদ্ঘাটনে কাজ করছে।
এ বিষয়ে সোনারগাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিববুল্লাহ বলেন, পুলিশি তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে।
মহান মুক্তিযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানীর ৪২তম মৃত্যুবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজারে তাঁর সমাধিতে সামরিক আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।২ মিনিট আগে
গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে থাকা আশপাশের লোকজন আব্দুর রহিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান।৪ মিনিট আগে
পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মহিউদ্দিন মল্লিক নাসির (৭০) ও তাঁর সঙ্গে থাকা শংকরপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন মল্লিক নিপুকে (৪৫) কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা।১৬ মিনিট আগে
খুলনায় ট্রাকচাপায় মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল আনুমানিক ৭টা ১০ মিনিটের দিকে মহানগরীর লবণচরা থানা এলাকায় রূপসা সেতুর পশ্চিম পাশের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে