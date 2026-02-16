পিরোজপুরে বিএনপির দুই নেতাকে কুপিয়ে জখম

পিরোজপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক মহিউদ্দিন মল্লিক নাসির (৭০) ও তাঁর সঙ্গে থাকা শংকরপাশা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রিয়াজউদ্দিন মল্লিক নিপুকে (৪৫) কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল রোববার রাত ১১টার দিকে ইন্দুরকানি উপজেলার পাড়েরহাট থেকে মোটরসাইকেলে ফেরার পথে তাঁরা এ হামলার শিকার হন। পুলিশ জানিয়েছে, অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে এ হামলা হতে পারে।
আহত নিপু বলেন, তিনি মোটরসাইকেল চালিয়ে নাসির মল্লিককে নিয়ে বাড়িতে ফিরছিলেন। তাঁদের মোটরসাইকেল পাড়েরহাট বাসস্ট্যান্ড ও চালনা সেতুর মাঝামাঝি পৌঁছানোর পর ৮-১০টি মোটরসাইকেলে দুর্বৃত্তরা তাঁদের পথ রোধ করে। এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের কুপিয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। তাঁর মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত লাগে। নাসিরের দুই পা, হাত ও ঘাড় জখম হয়।
পিরোজপুর সদর হাসপাতালের মেডিকেল কর্মকর্তা রাজীব পাইক বলেন, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
খবর পেয়ে পিরোজপুর সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাসরিন জাহান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, কারা এ হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে তা তদন্ত শেষে বলা যাবে। তবে ধারণা করা হচ্ছে, দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জেরে এ হামলার ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।
গতকাল রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে থাকা আশপাশের লোকজন আব্দুর রহিমকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করান। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান।৪ মিনিট আগে
খুলনায় ট্রাকচাপায় মো. জাহাঙ্গীর আলম (৪৫) নামে এক মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল আনুমানিক ৭টা ১০ মিনিটের দিকে মহানগরীর লবণচরা থানা এলাকায় রূপসা সেতুর পশ্চিম পাশের ঢালে এ দুর্ঘটনা ঘটে।২৪ মিনিট আগে
এবারের নির্বাচনে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ জেলার ৩৬টি আসনের মধ্যে রেকর্ড ২৫টিতে জয় পেয়েছে জামায়াতে ইসলামী। ভোটে জাতীয়ভাবে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও এই বিভাগে দলীয় প্রার্থীরা জয় পেয়েছে মাত্র ১১টি আসনে।৪১ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে দুর্বৃত্তের হামলায় আবু নাঈম (৩০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। গতকাল রোববার রাতে বারদী ইউনিয়নের পরমেশ্বরদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে