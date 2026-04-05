Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

মহাসড়কের ওপর গড়ে ওঠা পাঁচ শ অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
মহাসড়কের ওপর গড়ে ওঠা পাঁচ শ অবৈধ দোকানপাট উচ্ছেদ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা অন্তত পাঁচ শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা অন্তত পাঁচ শতাধিক স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে নারায়ণগঞ্জ জেলা প্রশাসন।

আজ রোববার (৫ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ অংশের শিমরাইল মোড় এলাকার মার্কেটের সামনে এই অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট খন্দকার শমিত রাজা।

মূলত যান চলাচল স্বাভাবিক, মানুষের ভোগান্তি দূর করা ও মহাসড়ক দখলমুক্ত রাখতে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমিতে নির্মিত মহাসড়কের ঢাকাগামী লেনের চিটাগাং রোড অংশে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর দোকানপাট উচ্ছেদ করা হয়।

অভিযান শেষে শমিত রাজা বলেন, ‘দীর্ঘ সময় ধরে সরকারি জায়গায় অবৈধভাবে স্থাপনা গড়ে দখল রাখা হয়েছিল। আমরা দখলমুক্ত করতে আজ অভিযান চালিয়েছি এবং পরে যদি পুনরায় দখল করা হয়, আমরা ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাব।’

অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন সড়ক ও জনপথের উপবিভাগীয় সহকারী প্রকৌশলী আহসান মজুমদার, সিদ্ধিরগঞ্জ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মিজানুর রহমান, হাইওয়ে পুলিশ, আনসার সদস্যসহ জেলা পুলিশের সদস্যরা।

