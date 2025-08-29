নারায়ণগঞ্জ আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপির জয়জয়কার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সমর্থিত সভাপতি সরকার হুমায়ূন কবির ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বাধীন প্যানেল ১৭ পদের মধ্য ১৬টি পদেই বিজয়ী হয়েছে। অপর একটি পদে জয়লাভ করেছেন জামায়াত সমর্থিত ল ইয়ার্স কাউন্সিলের প্রার্থী।
গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় নির্বাচন কমিশন এই ফলাফল ঘোষণা করে। এর আগে সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। এতে মোট ১ হাজার ১৭২ জন ভোটারের মধ্যে ১০৫৩ জন ভোট প্রদান করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট আব্দুল বারী ভূইয়া।
নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন সভাপতি সরকার হুমায়ূন কবির (ভোট ৬০০), সিনিয়র সহসভাপতি কাজী আ. গাফ্ফার (ভোট ৬৯৭), সহসভাপতি সাদ্দাম হোসেন (ভোট ৫৫৫), সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আনোয়ার প্রধান (ভোট ৭১৮), যুগ্ম সম্পাদক ওমর ফারুক নয়ন (ভোট ৬৭৫), কোষাধ্যক্ষ শাহাজাদা দেওয়ান (ভোট ৬৫৫), আপ্যায়ন সম্পাদক মাইন উদ্দিন রেজা (ভোট ৭৯৭), লাইব্রেরি সম্পাদক হাবিবুর রহমান (ভোট ৫৯০), ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল ইসলাম (ভোট ৬৪৫), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সারোয়ার জাহান (ভোট ৫৭২), সমাজসেবা সম্পাদক রাজিব মণ্ডল (ভোট ৬০০), আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক মামুন মাহমুদ (ভোট ৫৮৫)।
সদস্য পদে বিজয়ী হয়েছেন ফাতেমা আক্তার সুইটি (ভোট ৬৯৭), দেওয়ান আশরাফুল (ভোট ৭৩৪), তেহসিন হাসান দিপু (ভোট ৫৭৪), আফরোজা জাহান (ভোট ৫২৩), আবু রায়হান (ভোট ৬৯৪)। এদের মধ্যে জামায়াত সমর্থিত প্যানেল থেকে সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন আফরোজা জাহান।
নির্বাচনে তিনটি প্যানেলে মোট ৪৭ জন প্রার্থী লড়াই করেন। এর মধ্যে একটি বিএনপি প্যানেল, একটি জামায়াত, আরেকটি বিএনপির বিদ্রোহী প্যানেল। তবে বিদ্রোহী প্যানেল থেকে কেউই জয়ী হননি।
