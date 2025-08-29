Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপির জয়জয়কার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের জয়জয়কার। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের জয়জয়কার। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জ জেলা আইনজীবী সমিতির বার্ষিক (২০২৫-২০২৬) নির্বাচনে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম সমর্থিত সভাপতি সরকার হুমায়ূন কবির ও সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আনোয়ার প্রধানের নেতৃত্বাধীন প্যানেল ১৭ পদের মধ্য ১৬টি পদেই বিজয়ী হয়েছে। অপর একটি পদে জয়লাভ করেছেন জামায়াত সমর্থিত ল ইয়ার্স কাউন্সিলের প্রার্থী।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ১২টায় নির্বাচন কমিশন এই ফলাফল ঘোষণা করে। এর আগে সকাল ৯টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ। এতে মোট ১ হাজার ১৭২ জন ভোটারের মধ্যে ১০৫৩ জন ভোট প্রদান করেছেন বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাডভোকেট আব্দুল বারী ভূইয়া।

নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন সভাপতি সরকার হুমায়ূন কবির (ভোট ৬০০), সিনিয়র সহসভাপতি কাজী আ. গাফ্ফার (ভোট ৬৯৭), সহসভাপতি সাদ্দাম হোসেন (ভোট ৫৫৫), সাধারণ সম্পাদক এইচ এম আনোয়ার প্রধান (ভোট ৭১৮), যুগ্ম সম্পাদক ওমর ফারুক নয়ন (ভোট ৬৭৫), কোষাধ্যক্ষ শাহাজাদা দেওয়ান (ভোট ৬৫৫), আপ্যায়ন সম্পাদক মাইন উদ্দিন রেজা (ভোট ৭৯৭), লাইব্রেরি সম্পাদক হাবিবুর রহমান (ভোট ৫৯০), ক্রীড়া সম্পাদক আমিনুল ইসলাম (ভোট ৬৪৫), সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সারোয়ার জাহান (ভোট ৫৭২), সমাজসেবা সম্পাদক রাজিব মণ্ডল (ভোট ৬০০), আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক মামুন মাহমুদ (ভোট ৫৮৫)।

সদস্য পদে বিজয়ী হয়েছেন ফাতেমা আক্তার সুইটি (ভোট ৬৯৭), দেওয়ান আশরাফুল (ভোট ৭৩৪), তেহসিন হাসান দিপু  (ভোট ৫৭৪), আফরোজা জাহান (ভোট ৫২৩), আবু রায়হান (ভোট ৬৯৪)। এদের মধ্যে জামায়াত সমর্থিত প্যানেল থেকে সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন আফরোজা জাহান।

নির্বাচনে তিনটি প্যানেলে মোট ৪৭ জন প্রার্থী লড়াই করেন। এর মধ্যে একটি বিএনপি প্যানেল, একটি জামায়াত, আরেকটি বিএনপির বিদ্রোহী প্যানেল। তবে বিদ্রোহী প্যানেল থেকে কেউই জয়ী হননি।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগনির্বাচনআইনজীবীজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

‘গ্রেপ্তার জাসদ নেতাকে থানায় সমাদর’, ওসিসহ তিন কর্মকর্তা প্রত্যাহার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

রবিউল আউয়াল মাসের তাৎপর্য ও মুমিনের করণীয়

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

পটুয়াখালীর বাউফল: ফাঁকা মাঠেও বিএনপিতে ৪ ভাগ

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি অধ্যাপক কার্জনসহ ডিবি হেফাজতে ১৫ জন সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেপ্তার

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

পুলিশের ওপর ৪ দফা হামলা, গাজীপুরের শীর্ষ সন্ত্রাসীকে ছিনিয়ে নিল দুর্বৃত্তরা

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

বড় ভাইসহ ডিবি হেফাজতে থাকা সবার সসম্মানে মুক্তি চাই: কাদের সিদ্দিকী

সম্পর্কিত

নদীভাঙন: আশ্রয়হীনতার শঙ্কায় দানশীল ছোরহাব উদ্দিন

নদীভাঙন: আশ্রয়হীনতার শঙ্কায় দানশীল ছোরহাব উদ্দিন

শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি নয়: রিউমর স্ক্যানার

শিক্ষার্থীর মুখ চেপে ধরা ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি নয়: রিউমর স্ক্যানার

কৃষক দল নেতা হত্যা মামলার প্রধান আসামির বস্তাবন্দী লাশ

কৃষক দল নেতা হত্যা মামলার প্রধান আসামির বস্তাবন্দী লাশ

নারায়ণগঞ্জ আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপির জয়জয়কার

নারায়ণগঞ্জ আইনজীবী সমিতি নির্বাচনে বিএনপির জয়জয়কার