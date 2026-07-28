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নারায়ণগঞ্জ

দক্ষিণ আফ্রিকায় অগ্নিকাণ্ডে ৬ বাংলাদেশি নিহত, সবাই নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ২৮ জুলাই ২০২৬, ১৫: ৪২
দক্ষিণ আফ্রিকায় অগ্নিকাণ্ডে ৬ বাংলাদেশি নিহত, সবাই নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা
প্রতীকী ছবি

দক্ষিণ আফ্রিকার একটি দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ছয় বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। গতকাল সোমবার (২৭ জুলাই) গভীর রাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের সবাই নারায়ণগঞ্জ জেলার বাসিন্দা বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দোকানের ভেতরে থাকা আবাসিক কক্ষে সাত বাংলাদেশি ঘুমিয়ে ছিলেন। গভীর রাতে হঠাৎ আগুন ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলেই ছয়জনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অপর একজনকে উদ্ধার করে কুইন্সটাউনের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহতদের মধ্যে মো. ফয়সাল (২৫), মো. ফাহিম (২৮), শামীম হাসান (৩০) ও মোহাম্মদ আপন (২৪)-এর পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। বাকি দুজনের পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, নিহতদের সবার বাড়ি নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার আলীরটেক ইউনিয়নের কুড়েরপাড় এলাকায়। তাঁরা আলীরটেক ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রওশন মেম্বারের মালিকানাধীন একটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন।

নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফয়েজ উদ্দিন বলেন, ‘ঘটনার বিষয়ে আমরা অবগত হয়েছি। নিহতদের পরিচয় ও ঘটনার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।’

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