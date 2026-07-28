রাজধানীতে দেয়াল ধসে টিসিবির লাইনে থাকা নারীর মৃত্যু, আহত অন্তত ৭

রাজধানীর মিরপুরে একটি কলেজের দেয়াল ধসে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আরও ৭-৮ জন আহত হয়েছেন। তারা টিসিবির পণ্য কিনতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন।
আজ মঙ্গলবার দুপুরে মিরপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের পেছনের সীমানা প্রাচীর ধসে (লাভ রোড-মন্দির রোড এলাকায়) এ দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে ডিএমপির মিরপুর বিভাগ জোনের উপপুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. মোস্তাক সরকার আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
নিহত ওই নারীর নাম নাছিমা বেগম। তিনি মিরপুর-২ জনতা হাউজিং এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন তাঁর স্বজনরা।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, টিসিবির পণ্য নিতে বহু মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ করেই সীমানা প্রাচীরটি ভেঙে তাদের ওপর পড়ে। এতে কয়েকজন আহত হয়। তাদের মধ্যে নাছিমা নামের ওই নারীর মুখে গুরুতর আঘাত ও একটি পা ভেঙে যায়।
ডিসি মো. মোস্তাক সরকার জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, মিরপুরে টিসিবির পণ্য বিতরণ করা হচ্ছিল। সেখানে নারী-পুরুষ ও শিশুরা ছিল। কলেজের পেছনের সীমানা প্রাচীর ধসে ৭ থেকে ৮ জন আহত হয়। এ সময় নাছিমা বেগম নামের একজনকে পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই তিনি মারা যান। বাকিদের পঙ্গু হাসপাতাল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি বলেন, বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে।
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