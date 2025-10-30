Ajker Patrika
> সারা দেশ

সোনারগাঁয়ে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে যুবক গ্রেপ্তার

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে আট বছর বয়সী এক শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে রিয়াজুল ইসলাম নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) তাঁকে গ্রেপ্তার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এর আগে গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়নের জৈনপুর এলাকায় নিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ওই শিশুকে ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত রিয়াজুল। এ ঘটনায় ভুক্তভোগীর শিশুর মা বাদী হয়ে সোনারগাঁ থানায় মামলা করেন।

গ্রেপ্তার রিয়াজুল ফরিদপুরের মধুখালী থানার গোপালপুর পূর্বপাড়া গ্রামের জামাল উদ্দিন শেখের ছেলে। তিনি পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের পাশে নুরা ব্যাপারীর বাড়ির ভাড়াটে। ভুক্তভোগী ওই শিশুকে নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জানা গেছে, উপজেলার পিরোজপুর ইউনিয়ন পরিষদের পাশে নুরা ব্যাপারীর বাড়িতে ভাড়াটে হিসেবে বসবাস করে রিয়াজুল ইসলাম ও ভুক্তভোগী শিশুর পরিবার। ওই শিশুর বাবা রঙের কাজ করেন এবং মা অন্যের বাড়িতে কাজ করেন। তাঁদের তিন সন্তানকে রেখে তাঁরা কাজে চলে যান।

গতকাল সকাল ৯টার দিকে বাড়ি ফাঁকা পেয়ে শিশুটিকে ডেকে আনেন রিয়াজুল। পরে তাকে ভয়ভীতি দেখিয়ে অটোরিকশাযোগে তুলে নিয়ে জৈনপুর এলাকায় বিউটি আক্তারের পরিত্যক্ত বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করেন।

একপর্যায়ে শিশুটি চিৎকার দিলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধাওয়ায় দৌড়ে পালিয়ে যান রিয়াজুল। এ ঘটনায় আজ সকালে সোনারগাঁ থানায় ওই শিশুর মা বাদী হয়ে মামলা করেন। পরে রতনপুর এলাকা থেকে অভিযুক্ত রিয়াজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর তাঁকে নারায়ণগঞ্জ আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

সোনারগাঁ থানার পরিদর্শক (তদন্ত) মো. রাশেদুল হাসান খান বলেন, ধর্ষণের অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ওই শিশুকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জধর্ষণঢাকা বিভাগজেলার খবরসোনারগাঁশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

ইসির তালিকায় যুক্ত নতুন নির্বাচনী প্রতীক ‘শাপলা কলি’

গণভোট নিয়ে দ্রুতই সিদ্ধান্ত নেবেন প্রধান উপদেষ্টা: আসিফ নজরুল

ভারত-অস্ট্রেলিয়া ম্যাচে এমন ‘অদ্ভুতুড়ে’ ঘটনার কারণ তাহলে এটাই

সময়ক্ষেপণ করবেন না, আগামীকালের মধ্যে জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করুন— প্রধান উপদেষ্টাকে জামায়াত

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

চাঁদপুরে স্বর্ণালংকার চুরির ঘটনায় গ্রেপ্তার ২, নগদ টাকাসহ সোনা উদ্ধার

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

সেনাবাহিনী–আরএসএফের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব: সুদান ভেঙেই কি সমাপ্ত হবে প্রাণঘাতী গৃহযুদ্ধ

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

শিক্ষকেরা ভাতা পান না, নতুন গাড়ি-অফিস চান সদস্যসচিব

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

স্ত্রী যদি হন সহানুভূতিশীল, বদলে যায় পুরো জীবন

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল

খাদ্যে ভেজাল: বিদেশের মথবীজ দেশে রং মিশিয়ে মুগ ডাল