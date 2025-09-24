Ajker Patrika
> সারা দেশ
> নারায়ণগঞ্জ

রূপগঞ্জে গ্লোব এডিবল অয়েল কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
৪টি ইউনিট ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ছবি: আজকের পত্রিকা
৪টি ইউনিট ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গ্লোব এডিবল অয়েল (ভোজ্যতেল) কারখানার সয়াবিন তেল প্রক্রিয়াজাতকরণের সিট ক্রাশিং সেকশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার মুড়াপাড়া ইউনিয়নের গন্ধবপুর এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

খবর পেয়ে কাঞ্চন, ডেমরা ও সোনারগাঁ ফায়ার সার্ভিসের ৪টি ইউনিট ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। ততক্ষণে সিট ক্রাশিং সেকশনের বেশির ভাগ মেশিনারিজ, কাঁচামাল পুড়ে বিপুল ক্ষতি হয়েছে বলে মালিক পক্ষ দাবি করেছেন।

এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানের অ্যাডমিন (প্রশাসন) ব্রিগেডিয়ার আশরাফ (অব.) বলেন, সয়াবিন তেল প্রক্রিয়াজাতকরণের সিট ক্রাশিং সেকশনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে বিভিন্ন মেশিনারিজ সামগ্রী পুড়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তবে কী পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, তা পরে জানাবেন বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।

নারায়ণগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক ওসমান গনি বলেন, এডিবল অয়েল কারখানায় আগুনের খবর পেয়ে মোট ৪টি ইউনিট ১ ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে অগ্নিকাণ্ড কীভাবে লেগেছে তা এখনো জানা যায়নি। এ ছাড়া হতাহতের ঘটনাও ঘটেনি। তদন্ত শেষে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগরূপগঞ্জকারখানাঅগ্নিকাণ্ডজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

আ.লীগের ঝটিকা মিছিল: মানিকগঞ্জের প্যানেল মেয়র আরশেদ আলীসহ চারজন কারাগারে

ঘরে সদ্য বিবাহিত বিক্রয় প্রতিনিধির লাশ, চিরকুটে লেখা ‘জীবন খুবই কঠিন’

জাতীয় সংসদ নির্বাচন: আলোচনায় আসনের ভাগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

রূপগঞ্জে গ্লোব এডিবল অয়েল কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

রূপগঞ্জে গ্লোব এডিবল অয়েল কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে

দাবি আদায়ে অনড় আইআইইউসির শিক্ষার্থীরা, ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা

দাবি আদায়ে অনড় আইআইইউসির শিক্ষার্থীরা, ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ ঘোষণা

সড়কে মাদ্রাসাছাত্রী নিহত, বাসে আগুন দিল জনতা

সড়কে মাদ্রাসাছাত্রী নিহত, বাসে আগুন দিল জনতা

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুন: চিকিৎসাধীন আরও এক ফায়ারকর্মীর মৃত্যু

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুন: চিকিৎসাধীন আরও এক ফায়ারকর্মীর মৃত্যু