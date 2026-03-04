১০৯ জনকে ভুয়া দাবি করা ব্যক্তিই ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা’র তালিকায়

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ১০৯ জনকে ভুয়া দাবি করে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে (জামুকা) অভিযোগ দেন মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেন। তিনি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ১০৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সারা দেশের ৭৮ জনের মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করে গত সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর মধ্যে সোনারগাঁ উপজেলার রয়েছেন ৫১ জন। আর অভিযোগকারী আলতাফ হোসেন তালিকায় ৫৪ নম্বরে।
জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর আলতাফ হোসেন নিজেকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে জামুকায় ১০৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জামুকার প্রতিনিধিদল গত বছরের ২৩ নভেম্বর সোনারগাঁয়ে গণশুনানি করে। গণশুনানি শেষে মুক্তিযোদ্ধা তালিকা যাচাই-বাছাই করে আলতাফ হোসেনসহ ৫১ জনকে বাতিলের সুপারিশ করে প্রতিনিধিদলটি।
জামুকার মহাপরিচালক শাহিনা খাতুনের নেতৃত্বে গণশুনানিতে অংশ নেন সদস্য মেজর (অব.) সৈয়দ মুহিবুর রহমান, হাবিবুল্লাহ আলম, মেজর (অব.) ফজলুর রহমান, সাদেক আহমেদ খাঁন, মেজর (অব.) আব্দুস সালাম ও সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা রহমান।
জানতে চাইলে আলতাফ হোসেন জানান, শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে আবেদন করার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বাতিল করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধকালে কমান্ডার ছিলেন। সব প্রকার প্রমাণপত্র দাখিল করে পুনর্বিবেচনার জন্য জামুকায় আবেদন করবেন বলে জানান তিনি।
