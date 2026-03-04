Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

১০৯ জনকে ভুয়া দাবি করা ব্যক্তিই ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা’র তালিকায়

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
১০৯ জনকে ভুয়া দাবি করা ব্যক্তিই ‘ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা’র তালিকায়
আলতাফ হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ১০৯ জনকে ভুয়া দাবি করে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে (জামুকা) অভিযোগ দেন মুক্তিযোদ্ধা আলতাফ হোসেন। তিনি উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ডেপুটি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ১০৩তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সারা দেশের ৭৮ জনের মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিল করে গত সোমবার প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এর মধ্যে সোনারগাঁ উপজেলার রয়েছেন ৫১ জন। আর অভিযোগকারী আলতাফ হোসেন তালিকায় ৫৪ নম্বরে।

জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর আলতাফ হোসেন নিজেকে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা দাবি করে জামুকায় ১০৯ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জামুকার প্রতিনিধিদল গত বছরের ২৩ নভেম্বর সোনারগাঁয়ে গণশুনানি করে। গণশুনানি শেষে মুক্তিযোদ্ধা তালিকা যাচাই-বাছাই করে আলতাফ হোসেনসহ ৫১ জনকে বাতিলের সুপারিশ করে প্রতিনিধিদলটি।

জামুকার মহাপরিচালক শাহিনা খাতুনের নেতৃত্বে গণশুনানিতে অংশ নেন সদস্য মেজর (অব.) সৈয়দ মুহিবুর রহমান, হাবিবুল্লাহ আলম, মেজর (অব.) ফজলুর রহমান, সাদেক আহমেদ খাঁন, মেজর (অব.) আব্দুস সালাম ও সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফারজানা রহমান।

জানতে চাইলে আলতাফ হোসেন জানান, শতাধিক মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে আবেদন করার কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে বাতিল করা হয়েছে। তিনি ভারতীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধকালে কমান্ডার ছিলেন। সব প্রকার প্রমাণপত্র দাখিল করে পুনর্বিবেচনার জন্য জামুকায় আবেদন করবেন বলে জানান তিনি।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঢাকা বিভাগভুয়া সনদমুক্তিযোদ্ধাজেলার খবরসোনারগাঁ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

১০ হাজার কনস্টেবল নেবে পুলিশ

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

কয় ঘণ্টা ঘুমালে কমবে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি, জানালেন গবেষকেরা

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

উপদেষ্টা নজরুল ইসলাম ও রিজভীর দায়িত্ব বাড়ল

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

সরকারি কর্মচারীদের সকালে ৪০ মিনিট অফিসে অবস্থান বাধ্যতামূলক

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

ইরানের বিরুদ্ধে হামলায় ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেব না: আরব আমিরাত

সম্পর্কিত

চালডাল কর্মীদের ১ মাসের বকেয়া পরিশোধ, বাকি বেতন চলতি মাসে

চালডাল কর্মীদের ১ মাসের বকেয়া পরিশোধ, বাকি বেতন চলতি মাসে

ময়মনসিংহে লরির চাপায় টমটমচালক নিহত

ময়মনসিংহে লরির চাপায় টমটমচালক নিহত

রেললাইনের পাশে নিখোঁজ ব্যাংক কর্মচারীর লাশ, পাশে ‘বিষের’ বোতল

রেললাইনের পাশে নিখোঁজ ব্যাংক কর্মচারীর লাশ, পাশে ‘বিষের’ বোতল

পাহাড় কেটে রিসোর্ট নির্মাণের চেষ্টা, ২ লাখ টাকা জরিমানা

পাহাড় কেটে রিসোর্ট নির্মাণের চেষ্টা, ২ লাখ টাকা জরিমানা