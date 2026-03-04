ভোলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা

ভোলার বোরহানউদ্দিনের তেঁতুলিয়া নদী থেকে অবৈধভাবে ড্রেজার মেশিন দিয়ে বালু উত্তোলন ও চরের কৃষিজমির মাটি কেটে নেওয়ার দায়ে দুটি ড্রেজার মেশিনসহ একটি বাল্কহেড আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় আটক ড্রেজার মেশিনের শ্রমিক ও বল্কহেডের শ্রমিককে সাড়ে ৪ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
আজ বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে বোরহানউদ্দিন উপজেলার জয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এ দণ্ডাদেশ দেন বোরহানউদ্দিন উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রণজিৎ চন্দ্র দাস।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন উপজেলার গঙ্গাপুর ইউনিয়নের জয়া এলাকার নূরনবী সরদারের ছেলে মো. মামুন (২০) ও কুতুবা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রফিজল হাওলাদারের ছেলে মো. জাহাঙ্গীর (২৫)।
তাঁদের প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা করে জরিমানা ও অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বোরহানউদ্দিন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রণজিৎ চন্দ্র দাস আজকের পত্রিকাকে জানান, বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ১৫ ধারায় তাঁদের এই দণ্ড দেওয়া হয়। নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের সভাপতি ও সহযোগী অধ্যাপক আসমা সাদিয়া রুনাকে (৩৮) ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের কর্মচারী ফজলুর রহমানও নিজ গলায় ছুরি চালিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন।৭ মিনিট আগে
ঘুষ দাবির অভিযোগ খণ্ডন করতে আজ বুধবার সকালে নিজের দপ্তরে সংবাদ সম্মেলন করেন তিনি। তবে সংবাদ সম্মেলন শেষে পছন্দের গণমাধ্যমকর্মীদের একটি করে খাম দেওয়া হয়েছে, তাতে ছিল ৫০০ টাকা।৪৪ মিনিট আগে
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) কর্তৃক নির্ধারিত বাসা থেকে ময়লা সংগ্রহের বিল ১০০ টাকার বেশি নিলে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. আবদুস সালাম।১ ঘণ্টা আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সাত বছরের শিশু জান্নাতুল নাইমা হীরামনিকে ধর্ষণ ও হত্যায় অভিযুক্ত বাবু শেখ দোষ স্বীকার করে আদালতে জবানবন্দি দিয়েছেন। বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে চট্টগ্রামের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সায়মা আফরিনের আদালত আসামি জবানবন্দি দেন।১ ঘণ্টা আগে