নারায়ণগঞ্জে কারাবন্দী আ.লীগ নেতার মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে কারাবন্দী আওয়ামী লীগ নেতা হুমায়ুন কবির মারা গেছেন। আজ মঙ্গলবার ঢাকা জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানান কারাগারের জেল সুপার মোহাম্মদ ফোরকান।
হুমায়ুন কবির মহানগরীর গলাচিপা এলাকার মৃত চান শরীফ সরদারের ছেলে ও ১৩ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহসভাপতি।
সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর হুমায়ুন কবির গ্রেপ্তার হন। মঙ্গলবার সকালে কারাগারে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাঁকে শহরের ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায় কারা কর্তৃপক্ষ।
এরপর তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সেখান থেকে জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হুমায়ুন।
জানতে চাইলে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ রেজাউল হক আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঢাকা জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান হুমায়ুন। যত দূর জানতে পেরেছি, তিনি কারাবন্দী অবস্থায় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হন।’
