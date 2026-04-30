সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া ১১টি গুলি উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া শটগানের ১১টি গুলি উদ্ধার করেছে র্যাব-১১। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে র্যাব-১১-এর কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. নাঈম উল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এর আগে বুধবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের আটি ওয়াপদা কলোনি এলাকার পরিত্যক্ত মনোয়ারা জুটমিলের প্রবেশপথের দেয়ালের পাশ থেকে এসব গুলি উদ্ধার করা হয়।
র্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, ওই এলাকায় একটি লাল রঙের শপিং ব্যাগ সন্দেহজনকভাবে পড়ে আছে। পরে টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাগটি উদ্ধার করে। ব্যাগটি খুলে শটগানের ১১টি কার্তুজ পাওয়া যায়, যা থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের অংশ বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।
উদ্ধার করা আলামত পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব।
