Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া ১১টি গুলি উদ্ধার

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া ১১টি গুলি উদ্ধার
উদ্ধার হওয়া গুলি। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের সময় লুট হওয়া শটগানের ১১টি গুলি উদ্ধার করেছে র‍্যাব-১১। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সকালে র‍্যাব-১১-এর কোম্পানি কমান্ডার লেফটেন্যান্ট মো. নাঈম উল হক স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এর আগে বুধবার রাতে সিদ্ধিরগঞ্জের আটি ওয়াপদা কলোনি এলাকার পরিত্যক্ত মনোয়ারা জুটমিলের প্রবেশপথের দেয়ালের পাশ থেকে এসব গুলি উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে, ওই এলাকায় একটি লাল রঙের শপিং ব্যাগ সন্দেহজনকভাবে পড়ে আছে। পরে টহল দল ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যাগটি উদ্ধার করে। ব্যাগটি খুলে শটগানের ১১টি কার্তুজ পাওয়া যায়, যা থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের অংশ বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে।

উদ্ধার করা আলামত পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‍্যাব।

ডিবিএল গ্রুপে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, থাকছে না বয়সসীমা

তেল রাখার জায়গা ফুরিয়ে আসছে ইরানের, বন্ধ হতে পারে উৎপাদন

১৪টি উড়োজাহাজ কিনতে আগামীকাল বোয়িংয়ের সঙ্গে চুক্তি বিমানের

রাষ্ট্রপতির চেয়ারকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যক্তি সাহাবুদ্দিনকে পারলাম না: সরকারদলীয় হুইপ

‘ভালোমানুষির দিন শেষ’—ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের পোস্ট ঘিরে উত্তেজনা

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

এসএসসির প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

এসএসসির প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়িয়ে প্রতারণার অভিযোগে গ্রেপ্তার ২

৭ মার্চের ভাষণ বাজানোর ঘটনার মামলায় ইমির জামিন

৭ মার্চের ভাষণ বাজানোর ঘটনার মামলায় ইমির জামিন

রাজধানীর উত্তরায় ২৬০০ ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

রাজধানীর উত্তরায় ২৬০০ ইয়াবাসহ তিন মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া ১১টি গুলি উদ্ধার

সিদ্ধিরগঞ্জ থানা থেকে লুট হওয়া ১১টি গুলি উদ্ধার