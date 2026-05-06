Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

র‍্যাবের ওপর হামলার এক দিন পর এবার পুলিশ আটকে হাতকড়াসহ ৫ আসামি ছিনতাই

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ মে ২০২৬, ২১: ৪১
ফতুল্লায় পুলিশকে অবরুদ্ধ করে ৫ আসামি ছিনতাই। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় র‍্যাবের ওপর হামলার এক দিন পর এবার পুলিশকে অবরুদ্ধ করে পাঁচ আসামিকে ছিনিয়ে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বুধবার বিকেলে ফতুল্লার কাশিপুর হাশেমবাগ এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানায়, সাবেক এক পুলিশ সদস্যের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটের ঘটনায় জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় ফতুল্লা থানা–পুলিশ। তাঁরা অভিযুক্ত আব্দুল্লাহ ও তাঁর এক সহযোগীসহ তিনজনকে আটক করে হাতকড়া পরায়। এরই মধ্যে স্থানীয় সন্ত্রাসী জনির নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি দেশীয় অস্ত্রের মুখে সহকারী উপপরিদর্শক আশিকসহ বাকি সদস্যদের ঘিরে ফেলে। এ সময় তারা হাতকড়া পরা আসামিসহ সকলকে নিয়ে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহাবুবুর রহমান জানান, হাশেমবাগ এলাকায় স্থানীয় জনি গ্রুপের সন্ত্রাসীরা একটি টিনশেড বাড়ি দখলের জন্য হামলা চালিয়ে লুটপাট করছিল। জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ফতুল্লা থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটি ভ্যানগাড়িতে লুট করা মালপত্রসহ কয়েকজনকে আটক করে। পরে সন্ত্রাসীরা সংঘবদ্ধ হয়ে আটক ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

তবে এ ঘটনায় কোনো পুলিশ সদস্য আহত হয়নি বলে জানান ওসি।

উল্লেখ্য, গতকাল মঙ্গলবার ফতুল্লার মাসদাইর বোয়ালিয়া খাল এলাকায় সন্ত্রাসীরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে র‍্যাবের তিন সদস্যকে কুপিয়ে জখম করে। এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত না হতেই বুধবার বিকেলে পুলিশের কাছ থেকে হাতকড়াসহ আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটল।

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

‘কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ’ নিয়ে নতুন বিতর্ক: অভিনয় না করেও সিনেমার নায়িকা জেবা জান্নাত

সাতক্ষীরা: আম সংগ্রহ শুরু, দামে অসন্তোষ

জুলাই থেকে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যালয় আগ্রাবাদ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

নুসরাত এমপি হওয়ায় এলাকাবাসীর উচ্ছ্বাস

গোপালপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় সেই শিক্ষক সাময়িক বরখাস্ত

গয়না খুলে নিয়ে হাসপাতালে অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর লাশ ফেলে পালালেন স্বামী

রাজধানীতে এক দিনে গ্রেপ্তার আরও ১৭৩ জন

