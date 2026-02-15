Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সিদ্ধিরগঞ্জে দেড় ডজন মামলার আসামি ‘টেনশন গ্রুপের’ প্রধান গ্রেপ্তার

সিদ্ধিরগঞ্জ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
সিদ্ধিরগঞ্জে দেড় ডজন মামলার আসামি ‘টেনশন গ্রুপের’ প্রধান গ্রেপ্তার
গ্রেপ্তার রাইসুল ইসলাম সীমান্ত। ছবি: আজকের পত্রিকা

নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের কুখ্যাত কিশোর গ্যাং ‘টেনশন গ্রুপের’ প্রধান রাইসুল ইসলাম সীমান্তকে (২৩) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে নাসিক ২ নম্বর ওয়ার্ড থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রোববার দুপুরে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল বারিক।

এর আগে স্থানীয় জনতা সীমান্তকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে বলে জানা গেছে।  

গ্রেপ্তার সীমান্ত সিদ্ধিরগঞ্জ থানা সেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি পদপ্রার্থী শফিকুল ইসলাম শফিকের বড় ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে দেড় ডজনের বেশি মামলা রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, গ্রেপ্তার কিশোর গ্যাংয়ের এই প্রধানকে মৌচাক এলাকায় দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন আটকে বেধড়ক মারধর করে। পরে থানা-পুলিশকে অবগত করে তাদের কাছে সোপর্দ করা হয়।  

সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল বারিক বলেন, ‘সীমান্তকে জনতা ধরে আমাদের কাছে হস্তান্তর করেছে। প্রাথমিক অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে বৈষম্যবিরোধী হত্যা, হত্যাচেষ্টাসহ ১৮টি মামলার তথ্য পেয়েছি। এ ছাড়া আর কয়টা মামলা রয়েছে, তার লিস্ট খোঁজা হচ্ছে।’

উল্লেখ্য, আলোচিত এই কিশোর গ্যাংয়ের প্রধান সীমান্ত নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এ কে এম শামীমের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে সিদ্ধিরগঞ্জজুড়ে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। বিশেষ করে তিনি ২০২৪ সালের জুলাইয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে নিরস্ত্র আন্দোলনকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জসিদ্ধিরগঞ্জঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারকিশোর গ্যাং
