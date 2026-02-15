Ajker Patrika
রামপুরা হত্যাকাণ্ডের রায় ৪ মার্চ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রামপুরা হত্যাকাণ্ডের রায় ৪ মার্চ
ছবি: সংগৃহীত

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর রামপুরায় চালানো হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় আগামী ৪ মার্চ রায় দেবেন ট্রাইব্যুনাল। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ রায়ের জন্য এ দিন ধার্য করেন।

এ মামলার ৫ আসামির মধ্যে গ্রেপ্তার রয়েছেন রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক এএসআই চঞ্চল চন্দ্র সরকার। পলাতক রয়েছেন— ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমান, ডিএমপির খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক এডিসি মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মশিউর রহমান ও রামপুরা থানার সাবেক এসআই তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া।

রামপুরায় ভবনে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযুক্ত এসআই খাগড়াছড়িতে আটকরামপুরায় ভবনে ঝুলে থাকা তরুণকে গুলি: অভিযুক্ত এসআই খাগড়াছড়িতে আটক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রামপুরায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের কার্নিশে ঝুলে থাকা একজনকে গুলি, আরেকজনকে গুলি করে হত্যা এবং একটি শিশুকে গুলি করলে তা তার মাথার এক পাশে লেগে অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে তার দাদির মৃত্যু— মামলার প্রতিবেদনে আসামিদের বিরুদ্ধে এই তিন ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়।

গত বছরের ৩১ জুলাই এ মামলার প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়। পরে পাঁচ আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর পর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। গত ৩ ফেব্রুয়ারি এ মামলার যুক্তিতর্ক শেষ করে প্রসিকিউশন ও আসামিপক্ষ। এরপর রায়ের তারিখ ঠিক করার জন্য আজকের দিন নির্ধারণ করা হয়।

আন্দোলনের সময় রামপুরায় ২৫ মার্চের মতো হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়: চিফ প্রসিকিউটরআন্দোলনের সময় রামপুরায় ২৫ মার্চের মতো হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়: চিফ প্রসিকিউটর

হত্যাকাণ্ডঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকারামপুরাআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালমানবতাবিরোধী অপরাধ
