Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা, মৃত ব্যক্তিরাও আসামি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৪: ১৪
ঘটনাস্থলে আলামত সংগ্রহের কাজ চলছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে বোমা বানাতে গিয়ে বিস্ফোরণে পাঁচজন হতাহতের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে। গতকাল রাতে সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) বেলাল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন। আজ রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সকালে সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নূরে আলম এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

বিস্ফোরণের ঘটনায় আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁরা হলেন সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের ফাটাপাড়া গ্রামের চান মোহাম্মদের ছেলে মো. ইউসুফ (৪৫) ও একই গ্রামের গোঠাপাড়া এলাকার ফজর আলীর ছেলে মো. শাকিল (৩৭)। এর আগে বিস্ফোরণে আহত তিনজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ এন এম ওয়াসিম ফিরোজ বলেন, মৃত ব্যক্তিসহ ১০ জনকে এজাহারনামীয় ও অজ্ঞাত আরও ৮-১০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আর মামলায় গ্রেপ্তার আসামিদের রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হবে।

ওয়াসিম ফিরোজ আরও বলেন, নিহত দুজনের লাশ ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আর আহত তিন যুবক রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশি হেফাজতে চিকিৎসাধীন।

এদিকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নূরে আলম বলেন, বিস্ফোরক আইনে মামলাটি করা হয়েছে।

নতুনভাবে এজাহারনামীয় গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতে তোলার প্রস্তুতি চলছে। অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবার ভোর ৫টার সময় চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের ফাটাপাড়ার গ্রামের আবুল কালামের বাড়িতে বোমা বানানোর সময় বিস্ফোরণে দুজন নিহত হয়। তারা হলো শিবগঞ্জ উপজেলার ঘোড়াপাখিয়া ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর হাট কথুনিপাড়া গ্রামের মনিরের ছেলে জিহাদ (১৭) এবং সদর উপজেলার রানীহাটি ইউনিয়নের ধামার মোড় গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে আল আমিন (১৭)। এই ঘটনায় আহত হন সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ইউনিয়নের ফাটাপাড়া গ্রামের বজলুর রহমান (২০), মিনহাজ (২২) এবং রানীহাটি ইউনিয়নের উপরধুমি গ্রামের মো. শুভ (২০)। আহত ব্যক্তিরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জআসামিমামলারাজশাহী বিভাগচাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরবিস্ফোরণ
