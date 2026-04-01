নারায়ণগঞ্জে থানা থেকে আসামি উধাও, এসআই প্রত্যাহার

হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ বুধবার তাঁকে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী বলেন, আসামি পলায়নের ঘটনায় জহিরুল ইসলামকে ক্লোজড করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান রয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার ইসমাইল নামের হত্যাচেষ্টা মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তারের পর থানায় এসআই জহিরুলের কক্ষে রাখা হয়। সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে যান ইসমাইল। বিষয়টি ওই দিন গোপন থাকলেও পরদিন জানাজানি হয়। আজ রাতে উপজেলার চরউচিৎপুরা বাজার এলাকা থেকে ইসমাইলকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
মৌলভীবাজার জেলা সদর হাসপাতালে ২০ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঁচ শয্যার আইসোলেশন কর্নার চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে মৌলভীবাজার সদর হাসপাতালে ১৩ জন রোগী আইসোলেশন কর্নারে ভর্তি রয়েছেন।৫ মিনিট আগে
‘সরকারি রেটে জিলাপি বিক্রির’ কন্টেন্ট তৈরি করে রাতারাতি ভাইরাল হওয়া কুড়িগ্রামের দ্বীপচর নারায়ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর তাজুল ইসলাম তাঁর ফেসবুক পেজ ‘তাজু ভাই ২.০’ ফিরে পেয়েছেন। সোমবার (৬ এপ্রিল) থেকে পেজটি আবারও ফেসবুকে দৃশ্যমান হয়েছে। এর আগে গতকাল রোববার দুপুরে হঠাৎ করে পেজটি ‘উধাও’ হয়ে যায়।৮ মিনিট আগে
নোয়াখালীর চাটখিল পৌর এলাকা থেকে খোকন নামে এক ব্যক্তির আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত ১১টার দিকে চাটখিল পৌরসভার দৌলতপুর গ্রামের মন্ত্রী পোলসংলগ্ন ঝোপ থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয়। আজ সোমবার সকালে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৩২ মিনিট আগে
নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার বড়খাপন ও পোগলা ইউনিয়নের কৃষকদের মধ্যে ফসলরক্ষা বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। গতকাল রোববার বিকেলে উপজেলার বড়খাপন ইউনিয়নের দত্তখিলা-নাগেরগাতী এলাকায় এ সংঘর্ষ হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে