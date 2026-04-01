Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

নারায়ণগঞ্জে থানা থেকে আসামি উধাও, এসআই প্রত্যাহার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
জহিরুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

হত্যাচেষ্টা মামলার আসামি পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলামকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। আজ বুধবার তাঁকে জেলা পুলিশ লাইনসে সংযুক্ত করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী বলেন, আসামি পলায়নের ঘটনায় জহিরুল ইসলামকে ক্লোজড করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত চলমান রয়েছে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হবে এবং অপরাধ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার ইসমাইল নামের হত্যাচেষ্টা মামলার এক আসামিকে গ্রেপ্তারের পর থানায় এসআই জহিরুলের কক্ষে রাখা হয়। সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে যান ইসমাইল। বিষয়টি ওই দিন গোপন থাকলেও পরদিন জানাজানি হয়। আজ রাতে উপজেলার চরউচিৎপুরা বাজার এলাকা থেকে ইসমাইলকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে পুলিশ।



নারায়ণগঞ্জপুলিশঢাকা বিভাগএসআইআসামিমামলা
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

