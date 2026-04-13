সাবেক মেয়র আইভী আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সিদ্ধিরগঞ্জে রাব্বি হত্যা মামলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে গ্রেপ্তার দেখানো (শ্যোন অ্যারেস্ট) হয়েছে।
আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক আব্দুস সামাদ।
আব্দুস সামাদ জানান, ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আন্দোলনে রাব্বি নিহত হন। রাব্বির বড় ভাই অন্তর মিয়া বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করেছিলেন। মামলার এজাহারে আইভীর নাম না থাকলেও তদন্তে নাম আসায় তাঁকে এই মামলায় গ্রেপ্তারের আবেদন করা হয়।
এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। একই সঙ্গে মামলার শুনানি শেষে তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে।
এ বিষয়ে তাঁর আইনজীবী অ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন দাবি করেন, এ মামলায় আইভীকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। রাব্বি হত্যা মামলার এজাহারে আইভীর নাম উল্লেখ ছিল না।
নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী জানান, সব মিলিয়ে বর্তমানে সেলিনা হায়াৎ আইভী ১২টি মামলায় গ্রেপ্তার রয়েছেন।
