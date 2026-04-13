Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জ

সাবেক মেয়র আইভী আরেক মামলায় গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে সিদ্ধিরগঞ্জে রাব্বি হত্যা মামলায় নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র সেলিনা হায়াৎ আইভীকে গ্রেপ্তার দেখানো (শ্যোন অ্যারেস্ট) হয়েছে।

আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ আদালত পুলিশের পরিদর্শক আব্দুস সামাদ।

আব্দুস সামাদ জানান, ২০২৪ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আন্দোলনে রাব্বি নিহত হন। রাব্বির বড় ভাই অন্তর মিয়া বাদী হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় মামলা করেছিলেন। মামলার এজাহারে আইভীর নাম না থাকলেও তদন্তে নাম আসায় তাঁকে এই মামলায় গ্রেপ্তারের আবেদন করা হয়।

এর পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) আদালত আবেদনটি মঞ্জুর করেন। একই সঙ্গে মামলার শুনানি শেষে তাঁর জামিন আবেদন নামঞ্জুর করা হয়েছে।

এ বিষয়ে তাঁর আইনজীবী অ্যাডভোকেট আওলাদ হোসেন দাবি করেন, এ মামলায় আইভীকে বেআইনিভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। রাব্বি হত্যা মামলার এজাহারে আইভীর নাম উল্লেখ ছিল না।

নারায়ণগঞ্জের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ ও অপারেশন) তারেক আল মেহেদী জানান, সব মিলিয়ে বর্তমানে সেলিনা হায়াৎ আইভী ১২টি মামলায় গ্রেপ্তার রয়েছেন।

পাঠকের আগ্রহ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

সম্পর্কিত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অনিয়ম পরিদর্শনে গিয়ে মারধরের শিকার প্রকৌশলী

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অনিয়ম পরিদর্শনে গিয়ে মারধরের শিকার প্রকৌশলী

ফুল তুলতে গিয়ে খুন হলেন বৃদ্ধ, যুবকের আত্মসমর্পণ

ফুল তুলতে গিয়ে খুন হলেন বৃদ্ধ, যুবকের আত্মসমর্পণ

শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতি: নির্বাচন ছাড়াই বিএনপিপন্থীদের জয়লাভ

শরীয়তপুর আইনজীবী সমিতি: নির্বাচন ছাড়াই বিএনপিপন্থীদের জয়লাভ

নারায়ণগঞ্জ শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান

নারায়ণগঞ্জ শহরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান