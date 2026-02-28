Ajker Patrika
নারায়ণগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় নার্স নিহত

নবাবগঞ্জ (ঢাকা) প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জে ট্রাকের ধাক্কায় নার্স নিহত
রিতা হালদার। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জ বন্দর উপজেলায় ট্রাকের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী এক নারী নিহত হয়েছেন। শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে বন্দরের নবীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রিতা হালদার (৪৭) ঢাকার নবাবগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সিনিয়র স্টাফ নার্স হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বাড়ি বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানার কাঠিরা গ্রামে। থাকতেন নাসিক ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের নবীগঞ্জ এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রিতা হালদার তাঁর স্বামী খোকন বাড়ৈকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলে নবীগঞ্জ থেকে মদনপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় পেছন থেকে একটি সিমেন্টবোঝাই ট্রাক ধাক্কা দিলে তিনি ট্রাকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। মোটরসাইকেলের চালক তাঁর স্বামী খোকন বাড়ৈ সামান্য আহত হন।

খবর পেয়ে বন্দর থানার উপপরিদর্শক ফারুক হোসেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে লাশের সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। পরে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফারুক বলেন, ‘আমরা সিমেন্টবোঝাই ট্রাকটি (যশোর-ট-১১-৫৭০২) জব্দ করেছি। তবে চালক পলাতক। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।’

