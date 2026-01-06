Ajker Patrika

নারায়ণগঞ্জে ফাইটার মনির পুলিশের জালে, অস্ত্র-মাদক উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
আপডেট : ০৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২২: ০৯
নারায়ণগঞ্জে অস্ত্র-মাদকসহ ফাইটার মনির গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা
নারায়ণগঞ্জে অস্ত্র-মাদকসহ ফাইটার মনির গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিশেষ অভিযানে নারায়ণগঞ্জ শহরের গলাচিপা এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ দেশীয় অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক কারবারি মনির হোসেন ওরফে ফাইটার মনিরকে (৪০) গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে গলাচিপা চেয়ারম্যান বাড়ি এলাকার একটি দোতলা ভবনে এই অভিযান চালায় ফতুল্লা থানা-পুলিশের একটি দল।

পুলিশ জানায়, মনির হোসেন ওরফে ফাইটার মনির ফতুল্লার মাসদাইর এলাকার বাসিন্দা। চিহ্নিত মাদক কারবারি, চাঁদাবাজি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন মামলার আসামি।

অভিযানে জব্দ করা হয় দুটি স্টিলের তৈরি বড় ছুরি, একটি রামদা, তিনটি দা, একটি সামুরাই, আটটি ছোট-বড় ছুরি, দুটি চাপাতি, একটি করাত, লোহা কাটার, হাতুড়ি ও তিনটি পাইপ। এ ছাড়া তাঁর ঘর থেকে কম্পিউটারের সিপিইউ, দুটি মনিটর, ২৪ পুরিয়া গাঁজা, গাঁজা মাপার যন্ত্র জব্দ করেছে পুলিশ।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অপরাধ) তারেক আল মেহেদী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। মনিরকে গ্রেপ্তারের পর তার দেওয়া তথ্যে মাদক ও বিপুল পরিমাণ ধারালো অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ও মাদক আইনে ফতুল্লা মডেল থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জঅস্ত্রপুলিশঅভিযানঢাকা বিভাগমাদকজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

‘ভারতে বাংলাদেশের খেলতে না চাওয়া ক্রিকেটের জন্য লজ্জার’

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

ব্র্যাডম্যানকে ছাড়িয়ে গেলেন হেড

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

‘সিন্ডিকেটের কারসাজিতে এলপিজির দাম বৃদ্ধি’, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার নির্দেশ

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

জুলাই যোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

আজকের রাশিফল: ক্যারিয়ারের চিন্তায় প্রেমকে অবহেলা নয়, কথা বলুন মেপে

সম্পর্কিত

নারায়ণগঞ্জে ফাইটার মনির পুলিশের জালে, অস্ত্র-মাদক উদ্ধার

নারায়ণগঞ্জে ফাইটার মনির পুলিশের জালে, অস্ত্র-মাদক উদ্ধার

বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৫১ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্থায়ীকরণ

বরিশাল সিটি করপোরেশনের ৫১ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে স্থায়ীকরণ

ছাত্র আন্দোলনের মামলায় যুব মহিলা লীগ নেত্রীসহ ২ জন গ্রেপ্তার

ছাত্র আন্দোলনের মামলায় যুব মহিলা লীগ নেত্রীসহ ২ জন গ্রেপ্তার

ববি শিক্ষার্থীকে আত্মহত্যায় বাধ্য করার অভিযোগ, দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি

ববি শিক্ষার্থীকে আত্মহত্যায় বাধ্য করার অভিযোগ, দোষীদের গ্রেপ্তার দাবি