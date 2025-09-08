Ajker Patrika
> সারা দেশ

আড়াইহাজারে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনি, নিহত ১

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলায় ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনিতে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার ব্রাহ্মন্দী ইউনিয়নের প্রভাকরদী এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তির নাম আয়নাল হোসেন (৪০)। তিনি প্রভাকরদী এলাকার  মো. মাহির উদ্দিনের ছেলে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বরাতে পুলিশ জানিয়েছে, অটোরিকশা থামিয়ে ডাকাতি চেষ্টার সময় স্থানীয় লোকজন আয়নালকে ধরে পিটুনি দেন। এ সময় তাঁর সহযোগীরা পালিয়ে যান। মারধরের কারণে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আড়াইহাজার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। আয়নাল হোসেনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ ভিক্টোরিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জডাকাতিঢাকা বিভাগনিহতঅভিযোগজেলার খবরযুবক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

আনোয়ার হোসেন রনির গীতিসংকলন ‘হাউসের নাইয়া’র মোড়ক উন্মোচন

আনোয়ার হোসেন রনির গীতিসংকলন ‘হাউসের নাইয়া’র মোড়ক উন্মোচন

আড়াইহাজারে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনি, নিহত ১

আড়াইহাজারে ডাকাতির চেষ্টার অভিযোগে সংঘবদ্ধ পিটুনি, নিহত ১

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

মোহাম্মদপুরে ছিনতাইকারী সন্দেহে যুবককে পিটিয়ে হত্যা

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি হলেন মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী

ঠাকুরগাঁও জেলা বিএনপির সভাপতি হলেন মির্জা ফয়সল আমিন, সাধারণ সম্পাদক পয়গাম আলী