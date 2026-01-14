নারায়ণগঞ্জে এনসিপি প্রার্থীকে হামলাচেষ্টা, আহত ২

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী আইনজীবী আবদুল্লাহ আল আমিনের ওপর হামলাচেষ্টা হয়েছে। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কাশিপুর ইউনিয়নের বাশমুলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলায় এনসিপির দু্ই কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেন নেতা-কর্মীরা। তবে নিরাপদে আছেন এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন।
আহত ব্যক্তিরা হলেন ফতুল্লা থানা যুবশক্তির সংগঠক আবু তাহের (২২) ও মহানগর ছাত্রশক্তির যুগ্ম সদস্যসচিব মারুফ (২১)।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জেলা জাতীয় যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রাইসুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় ফতুল্লার কাশিপুর বাশমুলি এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এক যুবককে আল আমিন ভাইয়ের পেছনে অনুসরণ করতে দেখা যায়। নেতা-কর্মীদের তাঁকে নিয়ে সন্দেহ হলে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর জামার নিচ থেকে বড় একটি চাপাতি পাওয়া যায়। এ সময় সে পালাবার চেষ্টা করেন এবং এনসিপির দুই কর্মীকে আহত করেন।
এ বিষয়ে এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘আমি নিরাপদে আছি। এ ঘটনা ফতুল্লা থানার ওসিসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবগত করেছি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে।’
জানতে চাইলে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমরা ঘটনার খবর শুনে সেখানে পুলিশের একটি টিম পাঠাই। কিন্তু ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
নারায়ণগঞ্জ-৪ আসনে এনসিপির মনোনীত প্রার্থী আইনজীবী আবদুল্লাহ আল আমিনের ওপর হামলাচেষ্টা হয়েছে। আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টার দিকে কাশিপুর ইউনিয়নের বাশমুলি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। হামলায় এনসিপির দু্ই কর্মী আহত হয়েছেন বলে দাবি করেন নেতা-কর্মীরা। তবে নিরাপদে আছেন এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন।
আহত ব্যক্তিরা হলেন ফতুল্লা থানা যুবশক্তির সংগঠক আবু তাহের (২২) ও মহানগর ছাত্রশক্তির যুগ্ম সদস্যসচিব মারুফ (২১)।
ঘটনার বর্ণনা দিয়ে জেলা জাতীয় যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক রাইসুল ইসলাম বলেন, সন্ধ্যায় ফতুল্লার কাশিপুর বাশমুলি এলাকায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এক যুবককে আল আমিন ভাইয়ের পেছনে অনুসরণ করতে দেখা যায়। নেতা-কর্মীদের তাঁকে নিয়ে সন্দেহ হলে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁর জামার নিচ থেকে বড় একটি চাপাতি পাওয়া যায়। এ সময় সে পালাবার চেষ্টা করেন এবং এনসিপির দুই কর্মীকে আহত করেন।
এ বিষয়ে এনসিপির প্রার্থী আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘আমি নিরাপদে আছি। এ ঘটনা ফতুল্লা থানার ওসিসহ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিষয়টি অবগত করেছি। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা চলছে।’
জানতে চাইলে ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মান্নান বলেন, ‘আমরা ঘটনার খবর শুনে সেখানে পুলিশের একটি টিম পাঠাই। কিন্তু ঘটনাস্থলে কাউকে পাওয়া যায়নি। আমরা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করছি। জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সোনারামপুর সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সামাউন (২০) এবং একই উপজেলার লক্ষ্মীপুর...৩৬ মিনিট আগে
রাজধানীর শনির আখড়া এলাকায় দলবল নিয়ে গ্যাসের একটি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে মহল্লাবাসীর আগ্রাসী বাধার মুখে কাজ ফেলে ফিরে এসেছে তিতাসের একটি দল। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, র্যাবের উপস্থিতিতে অভিযানকারীরা হামলার মুখে পিছু হটেন।৪২ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পাংশায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে সুগন্ধা ফিলিং স্টেশন এলাকার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হচ্ছে পৌরসভার কুড়াপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম শেখের ছেলে মিরাজ শেখ (১৬) ও সাইদুল প্রামাণিকের ছেলে সজীব প্রামাণিক (১৭)।৪৪ মিনিট আগে
স্বতন্ত্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ লক্ষ্যে আজ বুধবার কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন।১ ঘণ্টা আগে