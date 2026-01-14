Ajker Patrika

গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ গ্রেপ্তার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
আসিফ সরকার। ছবি: সংগৃহীত
আসিফ সরকার। ছবি: সংগৃহীত

‎গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সরকারকে গ্রেপ্তার করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

‎পুলিশ জানায়, আজ রাত সাড়ে ৯টার দিকে গাইবান্ধা জেলা গোয়েন্দা শাখার বিশেষ অভিযানে (নিষিদ্ধ সংগঠন) ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সরকারকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গাইবান্ধা ডিবি পুলিশের ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, আসিফ জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতার মামলাসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

গাইবান্ধাগ্রেপ্তারছাত্রলীগজেলার খবররংপুর বিভাগ
