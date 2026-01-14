গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ গ্রেপ্তার

গাইবান্ধা প্রতিনিধি
গাইবান্ধা জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সরকারকে গ্রেপ্তার করেছেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টার দিকে পৌর শহরের কলেজপাড়া এলাকায় নিজ বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানায়, আজ রাত সাড়ে ৯টার দিকে গাইবান্ধা জেলা গোয়েন্দা শাখার বিশেষ অভিযানে (নিষিদ্ধ সংগঠন) ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সরকারকে তাঁর বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গাইবান্ধা ডিবি পুলিশের ওসি নজরুল ইসলাম বলেন, আসিফ জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি। তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতার মামলাসহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
