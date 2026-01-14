পানির অপচয় ও অবৈধ সংযোগ রোধে ঢাকার ওয়াসায় ‘স্মার্ট মিটার’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ঢাকা শহরের পানি ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ‘স্মার্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট’ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্মার্ট মিটার সিস্টেম পাইলট প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ওয়াসা ভবনের বুড়িগঙ্গা মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নগরীর পানি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। তিনি উল্লেখ করেন, এই পাইলট প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে ঢাকা শহরজুড়ে স্মার্ট মিটারিং-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পথ সুগম করবে।
বক্তারা তাঁদের আলোচনায় স্মার্ট মিটার সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে পানির অপচয় উল্লেখযোগ্য হারে কমবে, রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে পানির ব্যবহার দ্রুত শনাক্ত করা যাবে, মিটারের রিডিং নিয়ে গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ও অসচ্ছতা দূর হবে, স্বয়ংক্রিয় বিলিং ও ডেটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান উন্নত হবে।
অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়াসার সার্বিক কার্যক্রম এবং স্মার্ট মিটারের কারিগরি দিকসমূহ নিয়ে পৃথক দুটি প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ করে ‘সাসটেইনেবল ডিএমএ ম্যানেজমেন্ট টুল’-বিষয়ক কারিগরি উপস্থাপনাটি আমন্ত্রিত অতিথিদের নজর কাড়ে।
ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. আব্দুস সালাম ব্যাপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেজং কিম। দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাস এই প্রকল্পে কারিগরি ও কৌশলগত সহযোগিতা দিচ্ছে।
সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই প্রকল্পকে ঢাকার পানি ব্যবস্থাপনায় একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এটি সফলভাবে বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
ঢাকা শহরের পানি ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ‘স্মার্ট ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট’ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে স্মার্ট মিটার সিস্টেম পাইলট প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ওয়াসা ভবনের বুড়িগঙ্গা মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেন, স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নগরীর পানি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। তিনি উল্লেখ করেন, এই পাইলট প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন ভবিষ্যতে ঢাকা শহরজুড়ে স্মার্ট মিটারিং-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পথ সুগম করবে।
বক্তারা তাঁদের আলোচনায় স্মার্ট মিটার সিস্টেমের মাধ্যমে গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠানের জন্য বেশ কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে পানির অপচয় উল্লেখযোগ্য হারে কমবে, রিয়েল-টাইম মনিটরিংয়ের মাধ্যমে অবৈধভাবে পানির ব্যবহার দ্রুত শনাক্ত করা যাবে, মিটারের রিডিং নিয়ে গ্রাহকদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ ও অসচ্ছতা দূর হবে, স্বয়ংক্রিয় বিলিং ও ডেটা অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে গ্রাহকসেবার মান উন্নত হবে।
অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়াসার সার্বিক কার্যক্রম এবং স্মার্ট মিটারের কারিগরি দিকসমূহ নিয়ে পৃথক দুটি প্রেজেন্টেশন প্রদর্শন করা হয়। বিশেষ করে ‘সাসটেইনেবল ডিএমএ ম্যানেজমেন্ট টুল’-বিষয়ক কারিগরি উপস্থাপনাটি আমন্ত্রিত অতিথিদের নজর কাড়ে।
ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. আব্দুস সালাম ব্যাপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকসুদ জাহেদী এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেজং কিম। দক্ষিণ কোরিয়ার দূতাবাস এই প্রকল্পে কারিগরি ও কৌশলগত সহযোগিতা দিচ্ছে।
সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই প্রকল্পকে ঢাকার পানি ব্যবস্থাপনায় একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে বর্ণনা করেন এবং এটি সফলভাবে বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই যুবক নিহত হয়েছে। বুধবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সোনারামপুর সেতুর ওপর এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলার লক্ষ্মীপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে সামাউন (২০) এবং একই উপজেলার লক্ষ্মীপুর...৩৪ মিনিট আগে
রাজধানীর শনির আখড়া এলাকায় দলবল নিয়ে গ্যাসের একটি অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে মহল্লাবাসীর আগ্রাসী বাধার মুখে কাজ ফেলে ফিরে এসেছে তিতাসের একটি দল। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, র্যাবের উপস্থিতিতে অভিযানকারীরা হামলার মুখে পিছু হটেন।৪০ মিনিট আগে
রাজবাড়ীর পাংশায় ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছে। বুধবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে সুগন্ধা ফিলিং স্টেশন এলাকার রাজবাড়ী-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হচ্ছে পৌরসভার কুড়াপাড়া গ্রামের ইব্রাহিম শেখের ছেলে মিরাজ শেখ (১৬) ও সাইদুল প্রামাণিকের ছেলে সজীব প্রামাণিক (১৭)।৪২ মিনিট আগে
স্বতন্ত্র কাঠামোর অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ বাস্তবায়নের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য সব একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম শাটডাউন ঘোষণা করেছেন বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। এ লক্ষ্যে আজ বুধবার কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করে গেটে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে বিক্ষোভ-মিছিল বের করেন।১ ঘণ্টা আগে