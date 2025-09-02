ফতুল্লায় পিস্তল-গুলিসহ যুবক গ্রেপ্তার

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৩টি গুলিসহ সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে সাজু আহাম্মেদ (৩৫) নামের আরেক যুবক পালিয়ে যান।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের শরীফবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পানগাঁও এলাকার বাসিন্দা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, র্যাব-১০-এর সিনিয়র ওয়ারেন্ট কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম মাতুব্বরের নেতৃত্বে র্যাব অভিযান চালায়। অভিযান শেষে আসামি ও উদ্ধার করা অস্ত্র, গুলি ফতুল্লা থানায় হস্তান্তর করা হয়। পলাতক আসামিকে ধরতে অভিযান চলছে।
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, ৩টি গুলিসহ সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম (৩০) নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১০। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে সাজু আহাম্মেদ (৩৫) নামের আরেক যুবক পালিয়ে যান।
গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে ফতুল্লার কুতুবপুর ইউনিয়নের শরীফবাগ এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার সাধন সরকার ওরফে সাইফুল ইসলাম ঢাকার দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের পানগাঁও এলাকার বাসিন্দা।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফতুল্লা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম জানান, র্যাব-১০-এর সিনিয়র ওয়ারেন্ট কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম মাতুব্বরের নেতৃত্বে র্যাব অভিযান চালায়। অভিযান শেষে আসামি ও উদ্ধার করা অস্ত্র, গুলি ফতুল্লা থানায় হস্তান্তর করা হয়। পলাতক আসামিকে ধরতে অভিযান চলছে।
সাতক্ষীরায় চিহিৃত সন্ত্রাসী মাসুদ রানা ওরফে কোপা মাসুদকে তাঁর সহযোগীসহ গ্রেপ্তার করেছে যৌথবাহিনী। বুধবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা সদর উপজেলার ব্রহ্মরাজপুর বাজার এলাকা থেকে তাদেরকে চাপাতি ও মাদকসহ গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের গ্রেপ্তারে এলাকার সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরেছে।৩০ মিনিট আগে
একদল দুর্বৃত্ত রাতে ঘরের চালায় ঢিল ছুড়ে মারে। এ সময় চিৎকার করে ওই গৃহবধূ। পরে পাখির ছেলে আইজান (৪) ঘরের দরজা খোলে। এই সুযোগে দুর্বৃত্তরা ঘরে ঢুকে ওই শিশুর মাকে কুপিয়ে হত্যা করে দ্রুত পালিয়ে যায়।৪২ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জ-হেমায়েতপুর আঞ্চলিক মহাসড়কে সিমেন্টবাহী ট্রাকের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দুইজন। আজ বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ৭টার দিকে সিংগাইর পৌর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন: মানিকগঞ্জের দৌলতপুর উপজেলার নিলুয়া...১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন (১৯-২০ সেশন) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১২টার দিকে বিনোদনপুর গেটের সামনে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মোটরসাইকেলের সঙ্গে একটি অটোরিকশার সংঘর্ষে ফাহমিন গুরুতর আহত হন...২ ঘণ্টা আগে