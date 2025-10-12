নড়াইলে ট্রেনে কাটা পড়ে যুবক নিহত

নড়াইল প্রতিনিধি
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে রিয়াজুল মোল্যা (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার কালনা-কামঠানা এলাকায় ‘রূপসী বাংলা’ ট্রেনে কাটা পড়েন তিনি।
নিহত রিয়াজুল লোহাগড়া উপজেলার মোড়চা উত্তরপাড়ার ফজলুল হক মোল্যার ছেলে।
জানা গেছে, যশোরের বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা রূপসী বাংলা ট্রেনটি ঢাকায় যাচ্ছিল। লোহাগড়ার কালনা-কামঠানা এলাকায় ট্রেনটি এলে রেললাইনে দাঁড়িয়ে থাকা রিয়াজুল কাটা পড়েন।
লোহাগড়া রেলস্টেশন মাস্টার মিহির বালা বলেন, রিয়াজুল নামের ওই যুবক ট্রেন আসার সময় কানে হাত দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে অনেকে দেখেছেন। এ সময় চলন্ত ট্রেনের ধাক্কায় ছিটকে নিচে পড়েন তিনি।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে লোহাগড়া থানার ওসি (তদন্ত) অজিত কুমার রায় বলেন, দুর্ঘটনাস্থল রেলওয়ের জায়গাতে হওয়ায় রেলওয়ে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়েছে। রেলওয়ে পুলিশ এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেবে।
