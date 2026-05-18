Ajker Patrika
নড়াইল

নড়াইলে পিকআপ-লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে হেলপার নিহত, আহত ৪

নড়াইল প্রতিনিধি 
নড়াইলে মুরগি বহনকারী পিকআপের সঙ্গে ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে পিকআপের হেলপার নিহত এবং চারজন আহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৮ মে) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নড়াইল-লোহাগড়া সড়কের উপজেলার তালতলা-ঘোষবাড়ি এলাকায় পল্লিবিদ্যুৎ অফিসের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম-পরিচয় তৎক্ষণাৎ জানা যায়নি।

তুলারামপুর হাইওয়ে পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেকেন্দার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নড়াইল সদর উপজেলার আউড়িয়া ইউনিয়নে তালতলা-ঘোষবাড়ি এলাকায় নড়াইল-লোহাগড়া সড়কে মুরগি বহনকারী পিকআপের সঙ্গে ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হলে পিকআপের হেলপার ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

এ সময় এনামুল (২০), আকাশ (১৮), হুসাইন (১৯) ও আকাশ খান (২১) নামে চার ব্যক্তি গুরুতর আহত হন। আহতদের উদ্ধার করে নড়াইল সদর হাসপাতালে ভর্তির পর এনামুলকে খুলনায় রেফার করা হয়।

ওসি মো. সেকেন্দার আলী আরও জানান, দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ি দুটি জব্দ করা হয়েছে। নিহতের নাম-পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

