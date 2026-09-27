Ajker Patrika
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নড়াইল

নড়াইলে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ

নড়াইল প্রতিনিধি 
নড়াইলে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় কৃষককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ
প্রতীকী ছবি

নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় মাদক সেবনে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মানসুর মোল্যা (৪৬) নামে এক কৃষককে কুপিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার পেড়লী ইউনিয়নের কদমতলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মানসুর মোল্যা কদমতলা গ্রামের হাবি মোল্যার ছেলে। একই ঘটনায় নূর ইসলাম নামে আরও একজন আহত হয়েছেন।

পুলিশ, ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকায় মাদক সেবনে বাধা দেওয়া নিয়ে গত শুক্রবার (২৫ সেপ্টেম্বর) পেড়লী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার কাসেদ মোল্যার সঙ্গে তাঁর গোষ্ঠীর হাসিব মোল্যার (২০) বাগ্‌বিতণ্ডা ও হাতাহাতি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার রাতে হাসিব কদমতলা ত্রি-মোহনার মোড়ে এলে মেম্বারের চাচাতো ভাই মানসুর ও নূর ইসলাম শুক্রবারের মারধরের ঘটনার কারণ জানতে চান।

কথা-কাটাকাটির একপর্যায়ে হাসিব তাঁর কাছে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে মানসুর ও নূর ইসলামকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখম করেন। গুরুতর আহত অবস্থায় মানসুরকে খুলনা মেডিকেলে নেওয়ার পথে জামরিলডাঙ্গা এলাকায় তাঁর মৃত্যু হয়। আহত নূর ইসলামকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত হাসিব মোল্যা পালিয়ে যান।

এ ঘটনায় ইউপি সদস্য কাসেদ মোল্যা বলেন, ‘হাসিব দীর্ঘদিন ধরে মাদকাসক্ত। তাঁকে মাদকসেবনে নিষেধ করায় সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে লাঞ্ছিত করে। এর প্রতিবাদ করতে গিয়েই মানসুরকে প্রাণ হারাতে হলো।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইদ্রিস আলী জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্ত হাসিবকে আটকে পুলিশের অভিযান চলছে।

বিষয়:

কুপিয়ে হত্যাখুলনা বিভাগকালিয়ানড়াইলজেলার খবর
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