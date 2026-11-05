মাদকাসক্ত ছেলের বঁটির কোপে প্রাণ গেল বাবার, স্ত্রী-পুত্রবধূ হেফাজতে
নড়াইলের লোহাগড়ায় বেকার ও মাদকাসক্ত ছেলের বঁটির কোপে আফসার শেখ (৬০) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার লক্ষ্মীপাশা ইউনিয়নের বয়রা গ্রামে নিজেদের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। হত্যাকাণ্ডের পর ছেলে খায়রুল শেখ (২৪) পালিয়ে গেছেন। এ ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিহত আফসার শেখের স্ত্রী আনোয়ারা ও পুত্রবধূ জুই খানমকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।
পুলিশ ও নিহত আফসার শেখের স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, নেশার টাকার জন্য খায়রুল প্রায়ই মা-বাবার সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়াতেন। টাকা না পেলে বাড়ির আসবাবপত্র ভাঙচুর করতেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজ দুপুরে বাবা আফসার শেখের সঙ্গে তাঁর কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে ধারালো বঁটি দিয়ে বাবার হাত, বুক, পেট ও মাথায় এলোপাতাড়ি কোপ দেন খায়রুল। এতে ঘটনাস্থলেই আফসারের মৃত্যু হয়। পরে খায়রুল পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নড়াইল জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। পলাতক খায়রুলকে আটকের চেষ্টা চলছে।