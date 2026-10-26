Ajker Patrika
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নড়াইল

খাদ্যপণ্যে রং, ওজনে কম দেওয়ায় জরিমানা

নড়াইল প্রতিনিধি
খাদ্যপণ্যে রং, ওজনে কম দেওয়ায় জরিমানা
নড়াইলে খাদ্যপণ্যে রং মেশানো ও ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগে বেকারিকে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। ছবি: সংগৃহীত

নড়াইলে খাদ্যপণ্যে রং মেশানো ও ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগে তিন বেকারি মালিককে জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ সোমবার (২৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টার দিকে নড়াইল পুরাতন বাস টার্মিনাল এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়।

অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে মাহমুদা বেকারির মালিককে ২ হাজার টাকা, আল আমিন বেকারির মালিককে ২ হাজার টাকা এবং পদ্মা বেকারির মালিককে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর নড়াইলের সহকারী পরিচালক শামীম হাসান জানান, অভিযানে খাদ্যপণ্যে রং মেশানো ও ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানগুলোকে মোট ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম থেকে বিরত থাকতে বেকারিগুলোকে সতর্ক করা হয়েছে।

বিষয়:

নড়াইলখুলনা বিভাগজরিমানা
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