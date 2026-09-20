Ajker Patrika
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নওগাঁ

১২ বিঘা জমির পটোলগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা

বদলগাছী (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
১২ বিঘা জমির পটোলগাছ কেটে দিল দুর্বৃত্তরা
বদলগাছী উপজেলার বালুভরা ইউনিয়নের দোনইল গ্রামে রাতের আঁধারে প্রায় ১২ বিঘা জমির পটোলগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নওগাঁর বদলগাছীতে কৃষকের প্রায় ১২ বিঘা জমির পটোলগাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এতে ১০-১২ জন কৃষকের প্রায় সাত লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। গতকাল শনিবার রাতে উপজেলার বালুভরা ইউনিয়নের দোনইল গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকেরা জানান, গাছগুলোতে ফলন আসতে শুরু করছিল। প্রতি সপ্তাহে ৪০-৫০ মণ পটোল তুলে বাজারে বিক্রি করা যেত। কিন্তু সকালে জমির অবস্থা দেখে তাঁরা হতবাক।

তাঁদের দাবি, ঘটনার তদন্ত করে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করে তাঁদের সহায়তা করা হোক।

সরেজমিন দেখা যায়, জমিতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কাটা গাছ। কোথাও গাছের গোড়া কেটে দেওয়া হয়েছে, কোথাও মাটিতে লুটিয়ে আছে পুরো লতা।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আব্দুস সালাম বলেন, ‘অনেক কষ্ট করে জমিতে পটোল চাষ করেছি। সার, ওষুধ, শ্রমিক—সব মিলিয়ে অনেক টাকা খরচ হয়েছে। ফসল বিক্রি করে সংসার চালানোর আশা ছিল। কিন্তু এক রাতেই সব শেষ করে দিয়েছে। এখন আমাদের কী হবে, জানি না।’

আরেক কৃষক ইসরাফিল বলেন, ‘এই ফসলই ছিল আমাদের শেষ সম্বল। গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছিল, ফলনও আসছিল। পটোল বাজারে বিক্রি শুরু করেছি। সকালে এসে দেখি সব গাছ কেটে ফেলা হয়েছে।’

এ বিষয়ে বদলগাছী থানার তদন্ত কর্মকর্তা মো. নজরুল ইসলাম বলেন, ‘এ বিষয়ে কেউ কোনো অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নওগাঁবদলগাছীরাজশাহী বিভাগদুর্বৃত্তরাজেলার খবরকৃষক
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