সিলেট

প্রাইভেট কার থেকে ওয়াকিটকি ও চায়নিজ কুড়াল উদ্ধার, গণঅধিকার নেতা কারাগারে

সিলেট প্রতিনিধি
সিলেটে পুলিশের ওয়াকিটকি ও চাইনিজ কুড়ালসহ দুজন গ্রেপ্তার। ছবি: আজকের পত্রিকা

সিলেটে প্রাইভেট কার থেকে পুলিশের ওয়াকিটকি-চায়নিজ কুড়ালসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ মঙ্গলবার তাঁদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে। এর আগে সোমবার দিবাগত রাতে নগরীর বিমানবন্দর থানার অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ডের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

আটক ব্যক্তিরা হলেন লিটন মিয়া ও জুনায়েদ আহমদ। এঁদের মধ্যে লিটন মিয়া কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার তৈমুরনগরের মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে এবং উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের আহ্বায়ক। আর জুনায়েদ একই উপজেলার কলাবাড়ী গ্রামের শৈইকুর রহমানের ছেলে।

জানা যায়, নগরীর বিমানবন্দর রোডে অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্ল্ডের সামনে চেকপোস্টে একটি সাদা প্রাইভেট কারকে থামার জন্য সিগন্যাল দেয় পুলিশ। কিন্তু, গাড়িটি সিগন্যাল অতিক্রম করে চলে যাওয়াতে পুলিশ গাড়িটিকে আটকে দেয়।

এ সময় গাড়ির ভেতরে তল্লাশি করে চায়নিজ কুড়াল ও পুলিশের ব্যবহৃত একটি ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়। গাড়ির আরোহী লিটন ও জুনায়েদকে আটক করে পুলিশ। আজ তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।

এ বিষয়ে বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহ মো. মোবাশ্বির আলী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমাদের চেকপোস্টে তল্লাশিকালে একটি প্রাইভেট কার থেকে চায়নিজ কুড়াল ও একটি ওয়াকিটকি পাওয়া যায়।’

এ সময় গাড়িতে থাকা দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তাঁরা কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। তাই তাঁদের থানা হেফাজতে নেওয়া হয়। এ ব্যাপারে অস্ত্র আইনে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘ওয়াকিটকি ও গাড়ির ব্যাপারে আমরা কাজ করছি। যদি এসব ভোলাগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই কামরুল আলমের হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সূত্রে জানা গেছে, লিটন মিয়া ভোলাগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই কামরুল আলমের ঘনিষ্ঠ আর জুনায়েদ আহমদ ভোলাগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির বালু-পাথর ও চোরাই মালামালের লাইনম্যান হিসেবে পরিচিত।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, আটক লিটন মিয়া ট্রাক চালাতেন। কিন্তু চব্বিশের ৫ আগস্ট পর তিনি সমন্বয়ক হয়ে যান। এরপর ভিপি নুরের গণঅধিকার পরিষদের কোম্পানীগঞ্জের আহ্বায়ক হন। এ ছাড়া সম্প্রতি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার তিন গ্রামের সংঘর্ষের মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি লিটন মিয়া। এ ঘটনায় তিনি সেনাবাহিনীর হতে আটক হয়ে কারাগারে যান।

বিষয়:

আটকবিমানবন্দরসিলেট বিভাগসিলেটকারাগারজেলার খবরগণঅধিকার পরিষদ
