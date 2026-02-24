গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ স্কুলছাত্র নিহত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের রিশাতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা মুকসুদপুরের এস জে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে রাফসান রাফি ও তার সহপাঠী অনুজ মজুমদার গুরুতর আহত হয়। রাফসান রাফি মুকসুদপুর পৌরসভার দক্ষিণ চণ্ডীবরদী এলাকার জাহিদ মিয়ার ছেলে, আর অনুজ মজুমদার শিমুলশুর গ্রামের শিশির মজুমদারের ছেলে।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত দুজনকে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রাফসান রাফিকে মৃত ঘোষণা করেন।
অনুজ মজুমদারও চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। দশম শ্রেণির দুই স্কুলছাত্রের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতদের মরদেহ স্বজনদের কাছে বুঝে দেওয়া হবে।
