Ajker Patrika
গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ স্কুলছাত্র নিহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি
গোপালগঞ্জে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী ২ স্কুলছাত্র নিহত
রাফসান রাফি ও অনুজ মজুমদার। ছবি: সংগৃহীত

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রাকচাপায় মোটরসাইকেল আরোহী দুই স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের রিশাতলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা মুকসুদপুরের এস জে সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মোটরসাইকেলে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে রাফসান রাফি ও তার সহপাঠী অনুজ মজুমদার গুরুতর আহত হয়। রাফসান রাফি মুকসুদপুর পৌরসভার দক্ষিণ চণ্ডীবরদী এলাকার জাহিদ মিয়ার ছেলে, আর অনুজ মজুমদার শিমুলশুর গ্রামের শিশির মজুমদারের ছেলে।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা আহত দুজনকে মুকসুদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে দ্রুত ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক রাফসান রাফিকে মৃত ঘোষণা করেন।

অনুজ মজুমদারও চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যায়। দশম শ্রেণির দুই স্কুলছাত্রের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন জানিয়েছেন, আইনগত প্রক্রিয়া শেষে নিহতদের মরদেহ স্বজনদের কাছে বুঝে দেওয়া হবে।

বিষয়:

গোপালগঞ্জদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনিহতমুকসুদপুরস্কুলছাত্রজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

বান্দরবানে গহিন অরণ্যে ৪৩ একর পপিখেত ধ্বংস‎

বান্দরবানে গহিন অরণ্যে ৪৩ একর পপিখেত ধ্বংস‎

বরিশালে আ.লীগ নেতাকে জামিনের জের, আদালত কক্ষে হট্টগোল

বরিশালে আ.লীগ নেতাকে জামিনের জের, আদালত কক্ষে হট্টগোল

বিএনপিতে চাঁদাবাজদের ঠাঁই হবে না: এমপি জালাল উদ্দিন

বিএনপিতে চাঁদাবাজদের ঠাঁই হবে না: এমপি জালাল উদ্দিন

শিবালয়ে যাত্রীবাহী বাসে চাঁদাবাজি, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

শিবালয়ে যাত্রীবাহী বাসে চাঁদাবাজি, যুবদল নেতা গ্রেপ্তার