শ্রীপুরে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে রহস্যময় আগুন

গাজীপুরের শ্রীপুরে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। কালো ধোঁয়া দেখতে পেয়ে আশপাশের দোকানিরা গিয়ে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে শ্রীপুর পৌর শহরে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তবে আগুন লাগার কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।
পাশের সিঙ্গার শোরুমের ব্যবস্থাপক মিজানুর রহমান বলেন, ‘আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের পাশেই আমাদের গুদাম। মনে হচ্ছিল গুদামে আগুন লাগছে। অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র হাতে দৌড়ে আসি। এসে দেখি আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যালয়ে আগুন লাগছে। পরে কয়েকজন মিলে আগুন নিয়ন্ত্রণ করি। তবে কীভাবে আগুন লাগল এটা বলতে পারি না।’
ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পর আওয়ামী লীগের কার্যালয়টি পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। দরজা-জানালাবিহীন ভবনের দোতলার মেঝেতে কর্কশিটসহ বর্জ্য রয়েছে। সেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে।
শ্রীপুর ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার খাইরুল ইসলাম বলেন, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কেউ জানায়নি।
শ্রীপুর থানার পরিদর্শক (অপারেশন) সঞ্জয় সাহা রাত আটটার দিকে বলেন, ‘আমি মাত্র ঘটনাস্থল দেখতে আসছি। দেখে বিস্তারিত জানাব।’
দুর্গম পাহাড় আর সীমান্তঘেঁষা জনশূন্য এলাকায় প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্য পপি চাষ। অবশেষে সেই চক্রের ওপর আঘাত হেনেছে যৌথ বাহিনী। বান্দরবানের থানচি গহিন পাহাড়ি অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৪৩ একর পপিখেত ধ্বংস করা হয়েছে, যার সম্ভাব্য বাজারমূল্য প্রায় ১১ কোটি টাকা।১৬ মিনিট আগে
বরিশালে বিচারকার্য চলাকালে আদালত কক্ষে ঢুকে হট্টগোলের অভিযোগ পাওয়া গেছে বিএনপিপন্থী কিছু আইনজীবীর বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বরিশালের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এমন ঘটনা ঘটেছে। কার্যক্রম নিষিদ্ধ বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি তালুকদার মো. ইউনুস২৫ মিনিট আগে
চাঁদপুর-২ (মতলব উত্তর ও মতলব দক্ষিণ) আসনের সংসদ সদস্য ড. মো. জালাল উদ্দিন বলেছেন, মাদক কারবারি ও মাদক সেবনকারীরা বিএনপির কেউ না। এই মতলবের মাটি থেকে চাঁদাবাজ, সন্ত্রাস ও মাদক নির্মূল করা হবে। সন্ত্রাস, মাদক ও চাঁদাবাজ নির্মূলে কোনো আপস নেই। অপরাধী যে-ই হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।৩১ মিনিট আগে
মানিকগঞ্জের শিবালয়ে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাস থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগে সুব্রত কুমার বিশ্বাস (৩০) নামের একজনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার মহাসড়কের উথুলী-পাটুরিয়া সংযোগ মোড় থেকে তাকে আটক করা হয়।৩৮ মিনিট আগে