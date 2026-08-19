Ajker Patrika
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নওগাঁ

মান্দায় মসজিদের ভেতর কুপিয়ে হত্যা: সেই ইসমাইল গ্রেপ্তার

মান্দা (নওগাঁ) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৬, ২২: ২২
মান্দায় মসজিদের ভেতর কুপিয়ে হত্যা: সেই ইসমাইল গ্রেপ্তার

নওগাঁর মান্দায় আলোচিত মামুনুর রশিদ মামুন (৩৮) হত্যা মামলার একমাত্র আসামি ইসমাইল হোসেনকে (৪০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার দুপুরে মহাদেবপুর থানা-পুলিশের সহায়তায় উপজেলার শিবগঞ্জ বাজারের নির্মাণাধীন সেতু এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ইসমাইল হোসেন মান্দা উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের শামুকখোল গ্রামের মৃত ফারাতুল্লাহ শাহের ছেলে। তিনি নিহত মামুনের শ্যালক।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মামুনকে কুপিয়ে জখম করার পর থেকেই ইসমাইল হোসেন বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপনে ছিলেন। আজ সকালে নিহত মামুনের স্বজনেরা জানতে পারেন, ইসমাইল মহাদেবপুর উপজেলার শিবগঞ্জ এলাকায় অবস্থান করছেন। পরে স্বজনেরা সেখানে গিয়ে খোঁজাখুঁজির একপর্যায়ে তাঁর অবস্থান শনাক্ত করেন।

বিষয়টি মান্দা থানা পুলিশকে জানানো হলে মহাদেবপুর থানা-পুলিশের সহায়তায় অভিযান চালিয়ে ইসমাইলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খোরশেদ আলম আসামি ইসমাইল হোসেনকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মামুনকে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় করা মামলাটি আদালতের মাধ্যমে হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ইসমাইল হোসেনকে আগামীকাল আদালতে হাজির করা হবে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার ফজরের নামাজের সময় মান্দা উপজেলার শামুকখোল গ্রামের একটি মসজিদের ভেতরে মামুনুর রশিদ মামুনকে হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। পরে তাঁকে উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ ঘটনায় নিহত মামুনের স্ত্রী নেহেরা খাতুন বাদী হয়ে তাঁর ভাই ইসমাইল হোসেনের বিরুদ্ধে মান্দা থানায় হত্যাচেষ্টার মামলা করেন। মামুনের মৃত্যুর পর আদালতের মাধ্যমে মামলাটি হত্যা মামলায় রূপান্তর করা হয়।

বিষয়:

নওগাঁমান্দামামলাগ্রেপ্তারবাজারশিবগঞ্জ (বগুড়া)
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