বিছানায় শুয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন বাবা, সেই ছেলের হাতেই খুন

নওগাঁয় মাদকাসক্ত ছেলের মারধরে মহাতাব সরকার (৬২) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার ভোরে নওগাঁ শহরের বনানীপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর অভিযুক্ত ছেলে সুমন পলাতক রয়েছেন। নিহত মহাতাব সরকার পেশায় রিকশাচালক ছিলেন।
পুলিশ ও নিহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, সুমন কয়েক বছর আগে মাদকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে সংসারে ঝগড়া ও অশান্তি লেগেই থাকত। মাদকাসক্তির কারণে এক বছর আগে সুমনকে রেখে তাঁর স্ত্রী সুমা ঢাকায় পোশাক কারখানায় চাকরি নিয়ে চলে যান। কয়েক দিন আগে সুমা বাড়িতে ফিরে আসেন। গতকাল রাতে আবারও তাঁদের মাঝে ঝগড়া শুরু হলে সুমন রাগ করে তাঁর বাবার কাছে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসছিল না দেখে বাবা দোয়া পড়ে সুমনের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। এ নিয়ে আরও রেগে যান সুমন। একপর্যায়ে কাঠের বাটাম দিয়ে শরীরে কয়েকটি আঘাত করেন এবং ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করেন। এতে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।
নওগাঁ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, ঘটনার পর নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে ঘটনার পর থেকে ঘাতক সুমন পলাতক রয়েছে। তাঁকে আটকের চেষ্টা চলছে।
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