নিয়ামতপুরে ৯০ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেপ্তার

নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৯০ কেজি গাঁজাসহ হামেদুল ইসলাম (৩৫) ও রশিদ (৪৪) নামের দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল রোববার গভীর রাতে উপজেলার পাঁড়ইল ইউনিয়নের তুলারবাউল এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তার হামেদুল ইসলাম তুলারবাউল এলাকার এজামুল হকের ছেলে। রশিদ একই এলাকার মৃত এজামুদ্দিনের ছেলে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আজ দুপুরে প্রেস ব্রিফিং করেন নওগাঁ জেলা পুলিশ সুপার তারিকুল ইসলাম। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে নিয়ামতপুর থানা পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে, মাদকদ্রব্য গাঁজার একটি বড় চালান পাঁড়ইল ইউনিয়নে প্রবেশ করেছে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় গত রাতে একটি মাটির দোতলা বাড়ির শোয়ার ঘরে অভিযান চালিয়ে ১০টি গাঁজার প্যাকেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার গাঁজার আনুমানিক মূল্য ৪০ লাখ টাকা।
নিয়ামতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুর রহমান পিপিএম বলেন, এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা হয়েছে। আসামিদের আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
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