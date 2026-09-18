Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

দাঁড়িয়ে থাকা মাহিন্দ্রাকে ধাক্কা দিয়ে অটোরিকশার সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, নিহত ২

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ৩৫
দাঁড়িয়ে থাকা মাহিন্দ্রাকে ধাক্কা দিয়ে অটোরিকশার সঙ্গে বাসের সংঘর্ষ, নিহত ২
বাসের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের ত্রিশালে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে ইউনাইটেড পরিবহনের একটি বাসের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে দুই যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কাজির শিমলা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনাকবলিত বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা
দুর্ঘটনাকবলিত বাস। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মহাসড়কের পাশে একটি মাহিন্দ্রা দাঁড়িয়ে ছিল। এ সময় ময়মনসিংহগামী একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। একই দিক থেকে আসা ইউনাইটেড পরিবহনের বাসটি প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকা মাহিন্দ্রাকে ধাক্কা দেয়। পরে বাসটির সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত হন।

দুর্ঘটনায় আহতদের উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহতদের মধ্যে মাহিন্দ্রা ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী রয়েছেন বলে জানা গেছে।

দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বাসের এক যাত্রী বৃষ্টি আক্তার বলেন, বাসচালক হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। পরে চালকের সহযোগী বাসটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হয়নি।

মাহিন্দ্রা ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাকে ধাক্কা দেওয়ার পর বাসটি মহাসড়কের পাশে থাকা প্যাসিফিক আইডিয়াল হাই স্কুলের সীমানাপ্রাচীরে আঘাত করে উল্টে যায়।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে। আহতদের ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ত্রিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনসুর আহমেদ। তিনি বলেন, নিহত ও আহতদের পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বিষয়:

ময়মনসিংহ জেলাত্রিশালবাসঅটোরিকশাসংঘর্ষময়মনসিংহ বিভাগমহাসড়ক
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