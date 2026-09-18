রাজধানীর হানিফ ফ্লাইওভারে আইল্যান্ডে ধাক্কা লেগে মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী হানিফ ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আইল্যান্ডে ধাক্কা লেগে এক যুবক মারা গেছেন। নিহতের নাম চান মিয়া কবির (৩২)। এ ঘটনায় চান মিয়ার সঙ্গে মোটরসাইকেলে থাকা সুমন মিয়া (২৪) নামে আরেক যুবক আহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আহত দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মারা যান চান মিয়া কবি।
হাসপাতালে মৃত কবিরের রুমমেট পবন চন্দ্র দাস বলেন, কবির মতিঝিল সোনালী ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী ছিলেন। ওয়ারীর গোপীবাগ তৃতীয় লেনের এলাকায় একটি কক্ষে আমরা দুজন থাকতাম। রাতে কবির তার বন্ধু সুমনের সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে বাইরে যান। কিছুক্ষণ পরই জানতে পারি হানিফ ফ্লাইওভারে মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা গুরুতর আহত হয়েছেন। পথচারীরা তাদের ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যায়। এরপর সেখান থেকে পঙ্গু হাসপাতালে আনা হয় তাদের। সেখানে চিকিৎসা শেষে আবারও ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে আনার পর চিকিৎসক জানান যে, কবির মৃত।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. হাবিবুর রহমান জানান, কবিরের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে। আহত সুমন মিয়া শেরেবাংলা নগরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশ তদন্ত করছে।
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