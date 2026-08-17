ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গে দুই দিনে দুই শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গে পরপর দুই দিনে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হাসপাতালে হামের উপসর্গে ৭০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১৭ আগস্ট) সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২২টি শিশু ভর্তি হয়েছে। এই সময়ে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ২৫টি শিশু। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৮৬টি শিশু।
গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩ হাজার ৪৬১টি শিশু, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩ হাজার ৫টি শিশু। এই সময় মোট মৃত্যু হয়েছে ৭০টি শিশুর।
হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান বলেন, দুই দিনে ৫ মাস বয়সী ছেলে শিশু ও ৭ মাস বয়সী মেয়ে শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ মাস বয়সী শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। তার বাড়ি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায়। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় ৭ মাস বয়সী এক মেয়ে শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। তার বাড়ি জেলার সদর উপজেলায়।
তিনি বলেন, হামের প্রকোপ কমছে না। নিয়মিত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে শিশু ভর্তি হচ্ছে, আবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে। হাসপাতালে এখনো কোনো আইসিইউ স্থাপন হয়নি বলেও জানান তিনি।
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) আওয়ামীপন্থী কয়েকজন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে হেনস্তা ও কক্ষ ভাঙচুরের ঘটনায় তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মনজুরুল হক সাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়েছে...২৫ মিনিট আগে
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের দাউদকান্দির ইলিয়টগঞ্জে চলন্ত একটি বিলাসবহুল স্লিপার কোচ বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। তবে ভাগ্যক্রমে ভেতরে থাকা সব যাত্রী দ্রুত নেমে যেতে সক্ষম হওয়ায় কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি।২৮ মিনিট আগে
রোববার (১৬ আগস্ট) বিকেলে রাজধানীর খিলগাঁও এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেছেন ডিবির ওয়ারী বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) মোল্লা মোহাম্মদ শাহীন।৪২ মিনিট আগে
ফজরের সুন্নত নামাজ আদায়ের সময় সেজদায় গিয়ে আর ওঠা হলো না পটুয়াখালীর সদর উপজেলার শ্রীরামপুর বাজার মসজিদের ইমাম হাফেজ মুহাম্মদ আতাউল্লাহর। আজ সোমবার ভোরে মৌকরন ইউনিয়নের শ্রীরামপুর বাজার মসজিদে এ ঘটনা ঘটে...১ ঘণ্টা আগে