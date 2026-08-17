Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গে দুই দিনে দুই শিশুর মৃত্যু

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
ময়মনসিংহ মেডিকেলে হামের উপসর্গে দুই দিনে দুই শিশুর মৃত্যু
ফাইল ছবি

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে হামের উপসর্গে পরপর দুই দিনে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হাসপাতালে হামের উপসর্গে ৭০টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার (১৭ আগস্ট) সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে ২২টি শিশু ভর্তি হয়েছে। এই সময়ে ছাড়পত্র নিয়ে বাড়ি ফিরেছে ২৫টি শিশু। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে ৮৬টি শিশু।

গত মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩ হাজার ৪৬১টি শিশু, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৩ হাজার ৫টি শিশু। এই সময় মোট মৃত্যু হয়েছে ৭০টি শিশুর।

হাসপাতালের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মুহাম্মদ মাঈন উদ্দিন খান বলেন, দুই দিনে ৫ মাস বয়সী ছেলে শিশু ও ৭ মাস বয়সী মেয়ে শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় ৫ মাস বয়সী শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে। তার বাড়ি গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায়। এর আগের ২৪ ঘণ্টায় ৭ মাস বয়সী এক মেয়ে শিশু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। তার বাড়ি জেলার সদর উপজেলায়।

তিনি বলেন, হামের প্রকোপ কমছে না। নিয়মিত হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে শিশু ভর্তি হচ্ছে, আবার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছে। হাসপাতালে এখনো কোনো আইসিইউ স্থাপন হয়নি বলেও জানান তিনি।

বিষয়:

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