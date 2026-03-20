জামালপুরে বজ্রপাতে এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

জামালপুরে বজ্রপাতে মো. হৃদয় হাসান (১৪) নামের এক স্কুলশিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (২০ মার্চ) সকালে উপজেলার কেন্দুয়া ইউনিয়নের চর মৌহডাঙ্গা এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
হৃদয় হাসান ওই এলাকার মধু মিয়ার ছেলে। সে কেন্দুয়া কালীবাড়ী এলাকার মুকুল নিকেতন নামে একটি বেসরকারি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।
স্থানীয় বাসিন্দা ও হৃদয়ের পরিবার জানায়, হৃদয় বাড়ির পাশে খালপাড়ে গরুর জন্য ঘাস কাটতে যায়। এ সময় বজ্রপাত শুরু হয়। হৃদয় ঘাস বস্তায় ভরে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রপাত হলে সে মাটিতে পড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এ বিষয়ে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মিজানুর রহমান বজ্রপাতে হৃদয়ের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন।
